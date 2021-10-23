拜登承諾捍衛台灣 綠委喊話：台美簽署安保條約

美國總統拜登21日在有線電視新聞網（ＣＮＮ）節目上，回答「若中國攻擊台灣，美國是否會捍衛台灣？」的問題時，兩度回應「對，我們有此承諾」。民進黨立委許智傑今表示，希望駐美代表蕭美琴大使繼續溝通，有機會讓台美可以簽署安保條約，「把拜登總統的承諾條約化，用更強的力道嚇阻中國侵略台灣的野心」。

對於拜登在節目上的承諾，民進黨立委王定宇說，這個說法在9月份時，拜登曾說過一次，當時還被解釋為「口誤」、「一次性說法」等，如今再次重申，「很明顯是政策的重大宣示，而非一時說法」。

王定宇更表示，這是美國對台政策從「戰略模糊」走向「戰略清晰」，更精準的說法是，美國對這個區域的政治保持「戰略模糊」，但是對台灣安全已經走向「戰略清晰」地劃下紅線，中國武力犯台，美國會協防台灣。

民進黨立委陳亭妃也在臉書表示，「這次美國總統的公開給予台灣承諾雖然相當罕見，但我們相信這在未來將會越來越常見！」能夠取得世界第一大國元首的公開支持，對台灣而言真的十分重要，這承諾不只給予台灣強而有力的軍事支援，對於安撫台灣民心上，更有一定程度的幫助。

但陳亭妃也說，這並不代表台灣可以仗著有美國支持而有所鬆懈，台灣人民還是得共同抱持著捍衛國家主權及家園的決心，才能真正實現和平的目標。「向敵國卑躬屈膝求來的和平，終將只是暫時的」，這是身為台灣人民一定要有所認知。