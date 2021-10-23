黃瀞瑩、陳思宇初選強碰！柯家軍雙姝對決聲量、好感度誰勝出？

image source:黃瀞瑩、陳思宇臉書

文/朱涵瑜

距離2022九合一選舉還有一年多時間，不過各陣營已經開始動起來，有意角逐參選的人選也磨刀霍霍，台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩接受「Pop搶先爆」主持人邱明玉專訪時表示，她已經參加民眾黨市議員黨內初選登記，將要投入第一選區士林北投選舉，而黃瀞瑩未來很可能會與另一位黨內同志陳思宇進行黨內初選較勁，2018年當時陳思宇宣布代表「白色力量」參加台北市第二選區（大同、士林區）立委補選，黃靜瑩力挺站台，如今卻要打對台，形成雙姝對決。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/04/25~2021/10/21)

表態參選+嗆簡舒培「綠色價值比紅色還血紅」 學姊聲量創新高

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/04/25~2021/10/21）統計調查，黃瀞瑩近半年網路聲量最高峰就出現在10月21日表態參選，不過除了選戰議題之外，針對柯文哲在議會備詢時拒念「四個堅持」事件，黃瀞瑩也幫忙發聲嗆簡舒培「綠色價值比紅色還血紅」助長聲量。外型亮眼的黃瀞瑩，清新「學姊」印象打開知名度，一路以來都是柯團隊的超人氣幕僚，從幕前發言，到幕後的市府事務，黃瀞瑩逐漸累積政治量能，更於近日加入黃珊珊幕僚團隊，職務也由秘書處轉至副市長室，接班意味濃厚。

相較於網友對黃瀞瑩的關注度，陳思宇在網路聲量上明顯落後，近半年的網路聲量最高峰無關政治事宜，而是搭上奧運熱潮，在7月31日臉書發文寫信給桌球國手林昀儒，結果挨批「不知所云」。曾經擔任過台北市政府觀傳局局長、民眾黨發言人的陳思宇，來自政治世家，父親陳建銘是士林、北投區市議員（現無黨籍），姑姑是前民進黨立委陳靜敏。陳思宇2018年代表白色力量、柯家軍出馬補選立委，不過慘敗，這回捲土重來，白色力量勢必上演一場「雙姝對決」。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析時間:2021/04/25~2021/10/21)

黃瀞瑩、陳思宇雙姝角逐市議員！ 學姊網路好感度勝出

近一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/04/25~2021/10/21）觀察分析，學姊黃瀞瑩網路好感度高於陳思宇。陳思宇向來直言敢說，不過也惹出過爭議，像是2018年代表民眾黨參加立委補選，面對藍綠對手，陳思宇臉書PO文暗酸「政壇上有很多連勝文們，這也是大家都知道的不是嗎？」結果遭爆自己也是政二代，陳思宇也為此失言對外致歉。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年04月25日至2021年10月21日。