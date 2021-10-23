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簡舒培聲量創一年新高　砲打柯文哲「賺到聲量、賠掉好感度」

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:翻攝自臉書

文／葛緯詩

台北市議員簡舒培質詢市長柯文哲時，要求背誦總統蔡英文國慶演講的「四個堅持」，遭柯文哲反嗆「我不需要當個小學生讓你教育」，雙方數度交鋒，下了質詢台紛爭繼續延燒，移轉到網路上繼續吵，柯文哲罵說「那是廢話所以不想念」。簡舒培先是主動挑起背誦「四個堅持」戰場，又繼續在臉書上指控柯文哲「惱羞動員網軍攻擊」，網路聲量因此創下近一年來的個人新高，但質詢上以近似「命令」口吻要求市長，事後再說對方玻璃心碎、動員網軍，透過網路好感度來看，柯文哲受此事件影響不大，反倒是簡舒培好感度因此下滑。


砲打柯文哲屢創聲量高峰　簡舒培個人聲量再創一年新高

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2020/10/22~2021/10/21），民進黨發言人、台北市議員簡舒培兩次聲量高峰都來自砲打台北市政府，先是好心肝診所特權疫苗事件發生後，7月1日簡舒培在臉書稱自己握有證據，指控柯文哲、黃珊珊早就知情，事發後卻甩鍋給基層，黃珊珊隨即貼出LINE對話紀錄自清，不過後續調查報告顯示黃珊珊未指示衛生局或任何人，事情才告一段落。

此次因為不滿柯文哲批評蔡英文的「四個堅持」是廢話，趁著質詢時簡舒培要柯文哲背誦「四個堅持」，又拉抬出自己一波網路聲量，創下近一年個人新高32,003筆。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/10/22~2021/10/21)

熱門關鍵字在罵什麼？網友拿毛語錄諷刺「蔡語錄」

觀察熱門關鍵字包括「蔡語錄」、「塔綠斑」、「意識形態」、「威權」、「自由民主」等都上榜，不少網友認為這樣的問政表現不及格，批評是把質詢時間當成操控意識形態的個人秀，並拿毛語錄類比，諷刺要求背誦「四個堅持」的行為，猶如民進黨版本的「蔡語錄」，簡舒培臉書因此遭灌爆「議會問這種問題根本亂七八糟」、「請問您昨天的問政和台北市政有任何關係嗎」、「改天要不要出個英語錄，台灣人民出門要先唸四個堅持」。

這起爭議帶來的負面聲量甚至延燒到民進黨身上，出現不少「民進黨霸道」、「說好的謙卑謙卑再謙卑呢」、「民進黨豬隊友」的罵聲。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2021/10/20~2021/10/21)

強逼柯文哲念四個堅持？簡舒培臉書遭出征反控「網軍攻擊」好感再下滑

面對質詢爭議引發的網路輿情危機，簡舒培選擇透過臉書發文「柯文哲玻璃心碎，惱羞動員網軍攻擊」回應，解釋自己沒有強迫他一定要說「只是問他敢不敢」，並指控自己因此受到柯文哲發起的政治攻擊，民眾黨以全黨之力與網軍圍攻，將批評聲浪歸類為網軍攻擊。

不過透過網路好感度來看，網路正負情緒比P/N值（正面聲量除以負面聲量），簡舒培質詢爭議爆發後前後兩日，台北市長柯文哲網路好感度P/N值沒有因此出現變化，維持在0.76，反倒是遭圍剿、拋出「網軍攻擊」一說的簡舒培，P/N值進一步下滑到0.68，這些罵聲到底是不是來自網軍攻擊，相信網友心中自有定論。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析區間:2021/10/20~2021/10/21)


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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年10月22日至2021年10月21日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『簡舒培』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)、「網路正負評比」(註4)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註4 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。

簡舒培 柯文哲 民進黨

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