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「民主戰艦」朱高正晚間病逝 前立委林正杰臉書證實

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朱高正晚間辭世 林正杰臉書證實肯定對台民主貢獻

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
前立委朱高正今（22日）晚病逝，前立委林正杰在臉書證實。 報系資料照／記者鄭清元攝影
前立委朱高正今（22日）晚病逝，前立委林正杰在臉書證實。 報系資料照／記者鄭清元攝影

前立委朱高正晚間病逝，前立委林正杰晚間在臉書證實「民主戰艦朱高正7點多病逝」。林表示，學問深厚，對朱熹儒學、康德學說、易經有相當的造詣，對台灣民主運動朱貢獻厥偉，「高正，所做已做，不枉此生，安息吧，同志」。

林正杰回憶，1986年9月24日（九月街頭示威之間）在前立委周清玉家，林提議藉街頭群眾掩護，立刻組黨；朱高正拿著影印紙，一個一個要大家簽名，加上朱之後跳桌大鬧立法院，逼迫老立委退休，對國會全面改選，起了關鍵作用。

但林正杰也透露，在民進黨成立之初，朱高正就反對民進黨台獨路線，之後退黨、組黨。

知情人士表示，朱高正晚年因為大腸癌，膀胱、腎都割了，前後治療已約兩年，前後送萬芳醫院急救三次，在萬芳加護病房急救三次，周三進去之後多重器官衰竭。

民進黨 大腸癌 立法院

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