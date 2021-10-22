快訊

情婦超過5000人！西班牙前國王曾被打「乖乖針」防私生子

師父李雲迪嫖娼被逮 鋼琴女神頻被「關心」無奈發聲：沒有越界

聽新聞
test
0:00 / 0:00

管碧玲指調查員榜單沒江鵬堅 怒批政府「什麼也沒做」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委管碧玲。 聯合報系資料照片
民進黨立委管碧玲。 聯合報系資料照片

民進黨前主席施明德指認創黨主席江鵬堅是調查局人員，但駐日代表謝長廷表示，江鵬堅曾親口告訴自己，1964年律師考試發表前有考上調查局，但沒有去就職，引發各界議論。民進黨立委管碧玲今也在臉書表示，1964年調查人員錄取名單完全沒有江鵬堅，前後屆榜單也沒有，她更怒批政府，對於以訛傳訛的訊息，「什麼也沒做」。

「請不要再轉述說江鵬堅1964年受訓成為調查員」，管碧玲指出，他追了兩天，事實非常清楚，1964年調查人員的考試是由考試院所舉辦，榜單是公開的，「非常確認的是，錄取名單完全沒有江鵬堅」。

管碧玲也強調，不只1964年的榜單沒有，前後屆的榜單也沒有江鵬堅，至於調查局 1964年展抱山莊的訓練營學員名冊也沒有江鵬堅。她更批評，「沸沸揚揚的指控，不斷地被轉述、複製、報導，連德國之聲都轉述了以訛傳訛的訊息，而我們的政府機關，什麼也沒做」。

管碧玲說，她今天已發公文調榜單、調學員名冊，「去識別化、確保個資被保護，我都可以接受。請大家和我一起等待，讓榜單和學員名冊的證據，還給江鵬堅律師的身分！」

江鵬堅 管碧玲 民進黨

延伸閱讀

江鵬堅身分疑雲 呂秀蓮呼籲施明德、謝長廷拿出證據

十五位美麗島辯護律師「誰是特務」 施明德：誰不是？

被質疑是臥底 謝長廷回應施明德「三個質疑」

江鵬堅遺孀：江並非調查局臥底 希望活著的朋友能澄清

相關新聞

刪Q後再戰秋鬥！國民黨重啟「護藻礁、反萊豬」公投戰

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案明投票，反萊豬等4項公投將進主戰場。國民黨前天重啟公投小組任務編制，最快下周再展開公投講習與街...

縣市搶升格 王婉諭：關鍵在預算財政劃分應調整

審計部審計長陳瑞敏今天到立法院報告去年總決算審核報告並備質詢。時代力量立委王婉諭認為，近來非常多縣市喊要合併、升格，她認...

管碧玲指調查員榜單沒江鵬堅 怒批政府「什麼也沒做」

民進黨前主席施明德指認創黨主席江鵬堅是調查局人員，但駐日代表謝長廷表示，江鵬堅曾親口告訴自己，1964年律師考試發表前有...

美國協防台灣？口譯哥：三個理由 拜登說出「真心話」

美國總統拜登參加CNN在巴爾的摩舉行的巿民大會，民眾詢問台灣若遭中國攻擊，美國是否會防衛台灣？拜登連說兩次「YES」，並...

大內宣預算不只18.6億? 江啟臣指553億元基金恐成金庫

國民黨立委江啟臣今質詢行政院長蘇貞昌時指出，中央政府明年度總預算共編列18.6億元的「媒體政策及業務宣導經費」，但這只是...

簡舒培恐成下個罷免目標 柯文哲：不贊成仇恨動員

台北市議員簡舒培日前要求市長柯文哲複誦蔡總統「四個堅持」引爆衝突，有地方人士喊要罷免簡舒培。柯文哲今回應，市民期待議員監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。