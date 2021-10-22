管碧玲指調查員榜單沒江鵬堅 怒批政府「什麼也沒做」

民進黨前主席施明德指認創黨主席江鵬堅是調查局人員，但駐日代表謝長廷表示，江鵬堅曾親口告訴自己，1964年律師考試發表前有考上調查局，但沒有去就職，引發各界議論。民進黨立委管碧玲今也在臉書表示，1964年調查人員錄取名單完全沒有江鵬堅，前後屆榜單也沒有，她更怒批政府，對於以訛傳訛的訊息，「什麼也沒做」。

「請不要再轉述說江鵬堅1964年受訓成為調查員」，管碧玲指出，他追了兩天，事實非常清楚，1964年調查人員的考試是由考試院所舉辦，榜單是公開的，「非常確認的是，錄取名單完全沒有江鵬堅」。

管碧玲也強調，不只1964年的榜單沒有，前後屆的榜單也沒有江鵬堅，至於調查局 1964年展抱山莊的訓練營學員名冊也沒有江鵬堅。她更批評，「沸沸揚揚的指控，不斷地被轉述、複製、報導，連德國之聲都轉述了以訛傳訛的訊息，而我們的政府機關，什麼也沒做」。

管碧玲說，她今天已發公文調榜單、調學員名冊，「去識別化、確保個資被保護，我都可以接受。請大家和我一起等待，讓榜單和學員名冊的證據，還給江鵬堅律師的身分！」