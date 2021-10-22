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縣市搶升格 王婉諭：關鍵在預算財政劃分應調整

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
審計部審計長陳瑞敏今天到立法院報告去年總決算審核報告並備質詢，時代力量立委王婉諭認為，近來非常多縣市喊要合併、升格，她認為關鍵在錢、在分配款不均。 聯合報系資料照
審計部審計長陳瑞敏今天到立法院報告去年總決算審核報告並備質詢，時代力量立委王婉諭認為，近來非常多縣市喊要合併、升格，她認為關鍵在錢、在分配款不均。 聯合報系資料照

審計部審計長陳瑞敏今天到立法院報告去年總決算審核報告並備質詢。時代力量立委王婉諭認為，近來非常多縣市喊要合併、升格，她認為關鍵在錢、在分配款不均，造成一國兩制待遇，財政畫分應有調整，縣市政府才會希望透過合併升格，來爭取更多預算。陳瑞敏表示會納入整體規畫。

王婉諭今天質詢時指出，現行地方制度把台灣切分為六都、非六都，猶如兩個世界。二元不公平體制，讓各縣市財政收支，出現截然不同的差異。她說，六都統籌分配款占全國超過60％以上，根據前陣子做的民調，超過73％民眾認為，打破六都與非六都的差別待遇，建立更平等的制度，是大家的期待。

王婉諭說，由於每年各縣市都會抱怨中央補助款、統籌分配款及分配方式等，王婉諭詢問陳瑞敏作為審計部門主管，這是否有調整必要的空間，畢竟計算方式影響各縣市財政，造成一國兩制的待遇。

陳瑞敏答詢時回應，因為六都經濟各方面、財源比較充足，又分配的比較多，可能對其他比較需要自籌財源的縣市，相對有點不太合理，因此很多委員、學者，希望能夠打破差別待遇。「這應該好好思考」，他認為，無論六都、或各縣市，都應該有同等的照顧，尤其較弱勢的縣市，都應該要有多一點的財源。

王婉諭說，財政畫分應該要做調整，包含現在六都和其他縣市統籌分配款公式不同，導致直轄市六都占有6成，其他16縣市只分配到24％。其次，中央和地方的收支平衡，這幾年中央政府的收入占７成、地方只占３成，但支出方面，中央政府卻只占全國的6成、地方只占4成。她認為，稅收哪些應回歸地方，哪些要統籌到中央分配，必須通盤了解與討論。

此外，她也提出統籌分配款、一般分配款不夠透明，導致一般性的補助款，會讓大家認為中央和縣市哪個好、就多給一些，很多時候就是為調節統籌分配款的不足，導致出現疑慮，才會希望透過合併升格，來爭取更多預算。應統籌討論、盤點。

對於王問是否會因此修正財政劃分法？陳瑞敏說，財政劃分法要修正談了很久，從96、97年開始，都想提出修正，現在因為對六都的分配比較多，所以大家紛紛希望升格為第七都、第八都。王婉諭認為「升格並不是解決的方法」，陳瑞敏說，但對其他部分也不是方法，所以能夠就整體財政收支劃分做妥善、面對它，幫助這些自籌財源能力比較弱的。

對於何時會有具體的方法、作為，陳瑞敏說，審計部提出審核意見，要求財政部進行審慎的檢討評估，希望提出修正建議，納入整體規劃，已提出審核意見。

王婉諭 一國兩制 時代力量

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