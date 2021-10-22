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大內宣預算不只18.6億? 江啟臣指553億元基金恐成金庫

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
國民黨立委江啟臣今質詢行政院長蘇貞昌。圖／取自國會頻道
國民黨立委江啟臣今質詢行政院長蘇貞昌。圖／取自國會頻道

國民黨立委江啟臣今質詢行政院長蘇貞昌時指出，中央政府明年度總預算共編列18.6億元的「媒體政策及業務宣導經費」，但這只是帳面上數字，大內宣經費可能藏在高達553億元的各單位營業、非營業基金行銷費用，成為政府金庫。對此蘇貞昌回應，「不是那麼簡單，預算經費動支使用都受立法院監督，之後也還有審計部的決算」。

江啟臣今先詢問蘇貞昌，對於政府一堆大內宣經費，是否同意置入性行銷及買新聞的行為？蘇貞昌回應，「不必」。

江啟臣進一步指出，今年編列18.6億元的媒體政策及業務宣導經費，只是帳面上數字，審計部去年決算就點出，很多機關廣告沒有揭露，讓大家不知道到底是看新聞還是廣告，嚴重違法預算法規定。主計長朱澤民則表示，預算法修正後，今年6月已發函各單位告知。

江啟臣更質疑，大內宣預算不只媒體政策及業務宣導經費的18.6億元，很多單位的大金庫、小金庫藏在基金裡，如觀光發展基金的行銷推廣費就高達25億7000多萬元，若把營業基金行銷費用、非營業基金行銷業務費用加起來，合計超過553億元，都是政府「愛用怎麼用就怎麼用」，甚至可拿來做媒體採購。

朱澤民回應，行銷費用是行銷費用，媒體政策宣導費用是媒體政策宣導費用，兩者不能放在一起；但江啟臣表示，基金沒有規範不能採購媒體廣告，只要揭露是哪個單位買的就可以動用，所以每年媒體採購行銷花費，絕對不只18.6億元，「這個數字嚇死人，最高可達500多億，這都是你們可以用的範圍」。

蘇貞昌則表示，「我很仔細聽委員指教，聽起來我好像有很多錢很好用，但實際上沒有那麼好用，不是那麼簡單，預算經費動支使用，都受立法院監督，之後還有審計部決算」。最後江啟臣要求，政府應將業務基金行銷業務費逐項揭露，公開透明，讓大家知道每筆費用花在哪，「不該用大帽子蓋上去，叫做行銷費用，加總起來500多億元，要用讓你用，但讓我們知道用在哪」。

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