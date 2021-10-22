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簡舒培恐成下個罷免目標 柯文哲：不贊成仇恨動員

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
被問到如何看有人喊出要罷免台北市議員簡舒培，台北市長柯文哲不贊同社會仇恨動員。圖／北市府提供
被問到如何看有人喊出要罷免台北市議員簡舒培，台北市長柯文哲不贊同社會仇恨動員。圖／北市府提供

台北市議員簡舒培日前要求市長柯文哲複誦蔡總統「四個堅持」引爆衝突，有地方人士喊要罷免簡舒培。柯文哲今回應，市民期待議員監督市政，而不是搞意識形態做表演，但也不贊成社會搞仇恨動員。

柯文哲表示，市民期待議員在市議會質詢時監督市政，或是對市政提出建議，不是期待議員搞意識形態、做表演，老百姓還是有一定的標準。

簡舒培指控市長號召網軍、黨、市府攻擊她。柯文哲說，是因為簡舒培的做為老百姓看不下去、犯眾怒，根本不是網軍霸凌，「我如果有網軍的話，怎麼會在網路上每天挨打？」強調議員在市議會有應盡職責，不是每天搞意識形態，老百姓有是非對錯標準。

至於有人喊出要罷免簡舒培，柯文哲不贊成社會仇恨動員，還提到自己最近看台大政治系教授寫論文，研究指出台灣選舉從正面選舉走向負面選舉，「不是你喜歡誰，而是你討厭誰」，對一個社會長期發展不是一個好現象。

另外，有關立委陳柏惟罷免案，投票前民進黨立委在立法院質詢指出地方有人開選舉賭盤，意圖影響選舉結果。柯文哲坦言「選舉賭盤一直都有，大家也曉得」，既然已經明天要投票，到現在不想多說什麼，講太多還會被罰50萬，「我也沒這麼呆」。

柯文哲 簡舒培

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