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基隆輕軌改路線 柯文哲：蔡總統四年前是騙大家嗎？

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長柯文哲痛批基隆輕軌或捷運只是一場騙局，根本蓋不起來。 聯合報系資料照
台北市長柯文哲痛批基隆輕軌或捷運只是一場騙局，根本蓋不起來。 聯合報系資料照

基隆捷運規劃多年，交通部預計近日方案會出爐，但路線將有變化；台北市長柯文哲則批該政策為「騙局」。柯表示，若路線改變可行性評估、環評等都要重做，代表離開工還非常遙遠，認為這只是騙局，根本蓋不下去，強調「所以我為什麼會跟民進黨分手、鬧翻，就是從前瞻計畫開始」。

柯文哲表示，前瞻計畫第一個就是基隆輕軌，總統蔡英文還出來宣布要投入82億經費，但到現在已經4年了，路線又說要更改，變成可行性評估、環評都要重做，代表離開工日期還非常遙遠，過去4年努力全部都打掉重練。

「騙局升級以後，只是更大的騙局，所以我為什麼會跟民進黨分手、鬧翻，就是從前瞻計畫開始。」柯文哲說，做為科學家或執政者不會這樣搞，前瞻計畫當時第一個拿出來講的就是基隆輕軌，結果路線又完全不一樣、要改變，「那當年計畫是什麼？拿出來騙大家的是不是？」。

柯文哲指出，從輕軌變捷運，八堵到基隆段要怎麼處理、共軌還是分開、要不要進入基隆都不說，若採共軌設計相當困難，若分開鐵道，「南鐵東移事件忘記了？」從八堵到基隆沿線的房子要拆多少？

柯文哲認為，所謂基隆輕軌或捷運根本蓋不下去，「騙局、還是騙局、還是騙局、一直騙下去」，若交通部長王國材要換路線，意思就是當年前瞻計畫的基隆輕軌從頭到尾都是假的。

基隆輕軌 柯文哲 捷運 蔡英文

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