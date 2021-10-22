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陳玉珍質疑未查疫苗採購慢 審計長：明年上半年查

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍今天在立法院關切審計部未就疫苗採購提出審查意見原因，審計部審計長陳瑞敏作出解釋。 報系資料照／記者陳煜彬攝影
國民黨立委陳玉珍今天在立法院關切審計部未就疫苗採購提出審查意見原因，審計部審計長陳瑞敏作出解釋。 報系資料照／記者陳煜彬攝影

國民黨立委陳玉珍今天在立法院關切審計部未就疫苗採購提出審查意見原因，審計部審計長陳瑞敏解釋，已先針對疫苗採購延遲，對衛福部提出預警，但採購內涵涉及商業機密。他進一步才說，衛福部人力有困難，但明年上半年會查，並強調沒有受到任何干預。

陳瑞敏今天到立法院報告去年總決算審核報告並備質詢。陳玉珍質疑審計部未對疫苗採購提出審查意見，陳瑞敏解釋，已有先針對疫苗採購延遲，對衛福部提出預警，但採購的內涵，涉及商業機密。

不過陳玉珍認為，這是衛福部對外的藉口，大法官解釋及審計部已有明定政府機關有權獨立行使職權，審計部應本於職權，調查決策是否有疏失。

陳瑞敏說，衛福部人力有困難，因此現階段先以書面調查，明年上半年會調查。他解釋，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例條例」施行時間到明年6月底，審計部提出審核意見的時間仍充足。

對於陳玉珍要求依法獨立行使職權，陳瑞敏則回應「沒有受到任何干預。」

衛福部 疫苗 陳玉珍

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