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修憲有望？ 蘇貞昌引古詩比喻「民意到哪就浮到哪」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄今質詢行政院長蘇貞昌。圖／取自國會頻道
民進黨立委莊瑞雄今質詢行政院長蘇貞昌。圖／取自國會頻道

民進黨憲政改革小組昨達成6大共識，將送至下周民進黨中執會通過後，送交立法院黨團提案進入立法院審議程序。民進黨立委莊瑞雄今質詢行政院長蘇貞昌，對於修憲是否樂觀？蘇貞昌則引古詩比喻，修憲如同江水浮起巨艦，起先看似動都不能動，但隨著春雨到來，便輕如鵝毛，「民意到哪裡，就會浮起來到哪裡」。

民進黨憲政改革小組昨召開第3次全體大會，會中達成廢考監、18歲公民權、降低修憲門檻、縮短總統看守期、在立法院設立獨立行使職權的國家人權委員會等6大共識，將送至下周中執會通過後，送交立法院黨團提案進入立法院審議程序。

莊瑞雄今質詢蘇貞昌，若以政壇「老先覺」的身分來看，現在的政治氛圍下，修憲是否樂觀？蘇貞昌表示，還是樂觀期待，因為這幾點都是台灣社會討論很久，也是主流民意相當支持跟期待，不過修憲屬於立法院職權，還得立法院有最高共識並通過偌高門檻，循修憲程序進行，他都尊重。

莊瑞雄進一步詢問蘇貞昌，在修憲門檻如此高的情況下，只要在野黨杯葛，修憲的未來是否不太光明？蘇貞昌則說，以前有一首詩，艨艟巨艦在江邊，以為它很難動，但春雨一陣來，卻輕得像鵝毛一樣浮起來，「只要台灣民意很大支持，(修憲)就像江水浮起巨艦，起先看似動都不能動，卻是輕如鵝毛，民意到哪裡，就會浮起來到哪裡」。

經查，蘇貞昌引的古詩應為宋代朱熹所著「活水亭觀書有感二首。其二」，全文為「昨夜江邊春水生，艨艟巨艦一毛輕。向來枉費推移力，此日中流自在行。」

修憲 立法院 蘇貞昌 莊瑞雄

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