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歐洲議會通過挺台報告 民進黨：象徵台歐關係重大突破

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
歐洲議會通過挺台報告，民進黨表示，象徵台歐關係重大突破。 本報系資料照
歐洲議會通過挺台報告，民進黨表示，象徵台歐關係重大突破。 本報系資料照

歐洲議會日前通過「歐盟-台灣政治關係暨合作」（EU-Taiwan Political Relations and Cooperation）報告。民進黨發言人謝佩芬今天表示，民進黨表達誠摯感謝，此為歐洲議會首次針對台歐關係撰擬的官方文件，代表歐洲民意普遍支持提升雙邊關係，象徵台歐關係重大突破。

謝佩芬說，在歐洲議會投票時，580票贊成、26票反對、66票棄權，以極為懸殊差距表決通過本報告案，其中針對加強台灣與歐盟雙邊關係提出30多項具體建議，並建議歐盟將「歐洲經貿辦事處」（European Economic and Trade Office in Taipei）更名為「歐盟駐台辦事處」（EU Office in Taiwan），可見歐洲議會對深化雙邊關係的高度重視。

歐洲議會同時嚴正關切中國持續對台灣的軍事威脅，呼籲中國立刻停止侵擾行徑。瑞典籍歐洲議員殷契爾（Evin Incir）更直言收到中國駐瑞典大使館的威脅信，要求她撤回對本報告案的支持，但她表示自己捍衛民主和自由的信念很明確。

謝佩芬表示，歐洲議會成員不懼中國施壓、堅定支持台灣之舉，我們深表感動與感謝，歐洲議會成員支持台灣的堅定勇氣，彰顯雙方對民主、自由價值的堅持，讓我們團結在一起，面對威脅與挑戰。

謝佩芬指出，「德不孤，必有鄰」，台灣在政治民主、防疫及經濟等各方面的表現，獲得理念相近國家的認同與支持，歐洲議會此份報告更創下歐洲民意力挺台灣民主的重要里程碑，民進黨非常珍惜歐洲議會的支持與友誼，我們將在這個基礎上繼續努力，讓台灣成為歐盟在印太地區不可或缺的經貿、安全及價值夥伴。

歐盟 謝佩芬 民進黨

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