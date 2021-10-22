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柯P批騙局升級還是騙局 林右昌：別見不得汐止和基隆好

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
柯批騙局升級還是騙局，林右昌：別見不得汐止和基隆好。記者游明煌／攝影
柯批騙局升級還是騙局，林右昌：別見不得汐止和基隆好。記者游明煌／攝影

針對基隆捷運，台北市長柯文哲說「騙局升級還是騙局」，基隆市長林右昌今天下午反擊說，柯市長不要見不得汐止和基隆好，他自己不要忘記了，他最早曾經講過，「要把台北的板南線直接拉到基隆」，基隆的捷運怎會是騙局呢？

林右昌表示，現在基隆捷運的推動是有史以來最有進度的階段，路線的規畫尊重鐵道局和交通部專業的規畫，這段時間以來，基隆市、新北市和交通部都密集的在各個層次進行會議研商討論，最近就會有好結果。

針對台北市長柯文哲說「騙局升級還是騙局」，林右昌說，柯市長不要見不得汐止和基隆好，他自己不要忘記了，他最早曾經講過，「要把台北的板南線直接拉到基隆」，基隆的捷運怎會是騙局呢？

林右昌表示，站在大台北首都圈的角度來思考，汐止和基隆的發展對台北市是非常有幫助的。基隆捷運和汐東線的整合，對未來社后、東湖地區，甚至是柯市長無法解決的內湖交通問題，都可以因為這樣子獲得紓解。站在一個大台北首都圈北北基桃的高度和架構，柯市長不應講這種話，基隆好、汐止好，台北市會更好。

對於交通部未來擬交新北經營，林右昌表示，並沒有意見，尊重交通部的決定。有關路線的問題，最後有賴交通部協調與整合，基隆人和汐止人等夠久了，中央有魄力來支持基隆捷運的計畫，地方非常肯定，他認為是樂觀的，也全力支持。

至於八堵到基隆台鐵、捷運不能共軌的問題，林右昌說，先前四長會議的共識是分兩階段來推動，目前有多個方案，並不是兩個方案，而是兩個階段；八堵到基隆列為第二階段，平面的、高架的、三軌的、雙軌的、台鐵和捷運某種程度整合，各種方案可能性都有，未來方案提出後還要專家評估，最重要是和地方民眾大家來討論。

經費的問題，交通部長王國材表示約400億元，林右昌說，經費並沒有暴增，但地下化及路線增加，整合汐東段，經費當然會增加，目前1公里建設經費要50億以上，基隆捷運主線、汐東段的距離遠遠超過，約1、20公里長，這條捷運建設經相對比較便宜。

被問到未來經費要基隆來負擔嗎？林右昌說，基隆捷運是由中央來推動，基隆的經費是不需要基隆來出的。

基隆 捷運 林右昌 柯文哲

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