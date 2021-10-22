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秋冬Delta突變「AY.4.2」肆虐歐洲 陳時中：大意不得

聯合報 / 記者謝承恩陳雨鑫許政榆／台北即時報導
羅一鈞指出，「AY.4.2」是Delta變異株的亞系，目前國內無個案，國際有1萬7千多筆有上傳資料，目前個案多集中在歐洲，亞洲個案較少。圖／指揮中心提供
羅一鈞指出，「AY.4.2」是Delta變異株的亞系，目前國內無個案，國際有1萬7千多筆有上傳資料，目前個案多集中在歐洲，亞洲個案較少。圖／指揮中心提供

國內也關注近日有最新的Delta變異株「AY.4.2」，外媒報導，傳播力更勝Delta。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，「AY.4.2」是Delta變異株的亞系，目前國內無個案，國際有1萬7千多筆有上傳資料，目前個案多集中在歐洲，亞洲個案較少。

英國傳來的消息指出，Delta變異株中也有產生新突變，分別為Y145H突變，會增加10%-15％傳播力，後續仍在觀察分析，國內會針對WHO宣布等新品系病毒株等持續關注。羅一鈞指出，個案幾乎都發生在英國，英國有1萬6千多筆，亞洲則有孟加拉、新加坡等國上傳，大部分都在歐洲。

陳時中表示，專家對於氣候變化較低，對病毒存活久等都有提出觀察，但看全球疫情趨緩，大部分地區疫情下降中，歐洲稍微往上。英國較為注意，每天有4萬例病例，但到底是天氣還是變異株，值得觀察。國內天氣變化是否會造成疫情傳播更快，目前大意不得，不管未來降級開放，仍舊會步步為營。

陳時中表示，國內天氣變化是否會造成疫情傳播更快，目前大意不得，不管未來降級開放，仍舊會步步為營。圖／指揮中心提供
陳時中表示，國內天氣變化是否會造成疫情傳播更快，目前大意不得，不管未來降級開放，仍舊會步步為營。圖／指揮中心提供

英國 疫情 Delta變異株

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