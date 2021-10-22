秋冬Delta突變「AY.4.2」肆虐歐洲 陳時中：大意不得

國內也關注近日有最新的Delta變異株「AY.4.2」，外媒報導，傳播力更勝Delta。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，「AY.4.2」是Delta變異株的亞系，目前國內無個案，國際有1萬7千多筆有上傳資料，目前個案多集中在歐洲，亞洲個案較少。

據英國傳來的消息指出，Delta變異株中也有產生新突變，分別為Y145H突變，會增加10%-15％傳播力，後續仍在觀察分析，國內會針對WHO宣布等新品系病毒株等持續關注。羅一鈞指出，個案幾乎都發生在英國，英國有1萬6千多筆，亞洲則有孟加拉、新加坡等國上傳，大部分都在歐洲。