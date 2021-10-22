何志偉推修法 急難救助金幫助疫苗不良反應者
民進黨立委何志偉上午舉行記者會，拋出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修法主張，讓民眾得在疫苗施打後產生不良反應致使收入受損，可申請急難救助金，呼籲應立法給予急難補助。何志偉表示，疫苗不良反應是科學、扶起家中經濟是社會學，讓民眾獲得需要的幫助是政府的責任也是義務。
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