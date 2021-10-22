斥用藻礁換核四 蔡壁如:2018為1人選新北市長犧牲藻礁

珍愛藻礁等4項公投12月18日投票，民眾黨立委蔡壁如今天表示，2018年「為了1個人的新北市長選舉」，強逼藻礁換深澳，寫下台灣環保史上最黑暗一頁，所以護藻礁就是護民主，籲全民12月18日公投勇敢站出來投票。

蔡壁如說，環保署昨公布溫室氣體減量法將修法升級為氣候變遷因應法，預示過期的觀塘工業港計畫應徹底改變，2050年天然氣使用幾近要降到零，接收站利用率更低，不要為了25年的接收站破壞7600年藻礁，這是價值選擇的大是大非。

蔡壁如也提到，三接遷置台北港閒置的N7到N9碼頭是最佳的方案，興建時程可以縮短一半；強調核四不是大潭三接替代方案，環團不要重啟核四，也不願破壞藻礁，民進黨不要用非核家園情緒勒索愛護海洋生態的台灣人。

國民黨立委林為洲則批評，民進黨政府「選前說一套，選後都忘掉，根本打假球」，結果在野黨團提案要蔡英文總統兌現承諾1個月內辦護藻礁聽證會，民進黨否決，卻還提3個月內辦沒拘束力的公聽會對案通過，就是要拖過公投，「偽善」。

國民黨立委吳怡玎表示，海洋委員會代蔡總統回信給國際海洋保護組織，內容宣稱興建天然氣三接工程是為了再生能源的發展，但天然氣是再生能源嗎？民進黨對內對外都在撒謊，到底是為了掩蓋什麼，1218公投逼民進黨政府說實話。