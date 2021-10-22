蔡英文辦護藻礁聽證會承諾跳票 環團：害怕真相浮出

珍愛藻礁等4項公投12月18日投票，立院在野黨團與環團昨天要求民進黨政府兌現蔡英文總統承諾，在公投前辦聽證會，民進黨團最後卻僅同意辦公聽會，引發反彈。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今批評，民進黨是害怕真相浮出檯面。

潘忠政表示，民進黨在野時追求正義，在很多重大爭議要求開聽證會，盼對政府有約束力，讓真相浮出，讓政策朝人民幸福方向走；執政後，昨天卻以多數暴力，推一個各說各話沒有拘束效力的公聽會，要蒙混過去，對民進黨感到遺憾。

環團律師蔡雅瀅則批評，這段時間經濟部與中油面對民間的質疑，常常隨便亂講、信口胡謅，比如否認有海上工程，把環團當瞎子；強調只影響2%海域面積，卻忽略堤防南北五公里水域都會被影響；瞎扯說水深18米以下沒有藻礁。

蔡雅瀅表示，5月份全國能源供需報告中，對三接工程延後2年半有5個因應對策，像天然氣第一、二接收站都有擴建計畫，與大潭電廠也可相互支援，在相對安全場址租用浮動式接收站只要12個月工期，在在都說明三接不是非建不可。

蔡雅瀅也強調，核四不是護藻礁的替代方案，政府不要再挑撥離間，說支持藻礁就是支持核四。