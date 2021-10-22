影／苦行92小時 陳柏惟：10年前的我已經消失

台灣基進立委陳柏惟明天面臨罷免投票考驗，他在選前10天祭出100小時苦行，今天中午已累計走了92小時。陳柏惟上午在大肚區表示，10年前發生很多過錯，那時的陳柏惟在事件後已經消失，希望用剩下的時間，僅最大努力彌補錯誤。

素人組成的「刪Q總部」發起罷免陳柏惟，陳柏惟過去涉及肇逃、電玩等黑歷史被連環爆。陳柏惟為完成100小時的苦行時數，今清晨4點就出發，預計走到傍晚，晚間在烏日高鐵站區舉辦音樂會。

陳柏惟中午受訪說，花了很多時間在土地上行走，很多鄉親不管喜歡或討厭，這段時間深刻自我反省檢討，看自己有不足之處，第一過去的我心直口快，常造成人家誤會，未來說話得再小心點、圓融點。

陳柏惟說，想做事情太多、太大，4年不一定能完成，就任1年9個月被檢驗，雖然時間倉促，希望給他時間把想做的願景做完。

陳柏惟說，10年前發生很多事，發生很多過錯，但10年前的陳柏惟，在那些事件後已經消失了，他希望用剩下的時間，僅最大努力來彌補過去錯誤；他說要付出最大努力彌補過去的過錯，在大家還有期待時，留在舞台上為台灣服務。