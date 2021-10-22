拜登談對台防衛承諾 程建人：美不會輕易跨過紅線

對於美國總統拜登提及對台灣有防衛承諾，外交部前部長程建人指出，政治人物話語間有些彈性，不宜進一步解釋，且他相信美國不會輕易跨過紅線；學者丁樹範也認為，不應過度解讀。

駐美代表處前政治組長趙怡翔在臉書發文表示，可以預期美國政壇之後會說，美國長期對台政策未改變等話，但似乎愈來愈明顯的是，拜登說出的是真心話，他確實有協防台灣的意願。

拜登於美東時間21日參加有線電視新聞網（CNN）節目被問及「若中國攻擊台灣，美國是否會捍衛台灣？」拜登回答，「對，我們有此承諾。」

外界質疑這是美國打破戰略模糊，走向戰略清晰的宣示；但白宮隨後回應表示，拜登並未宣布任何政策改變，美國的政策也沒有改變。

程建人受訪指出，政治人物講話保持某種彈性，拜登的話可以直接解釋美國會防衛台灣，也可以說美國會幫助防衛台灣；程建人並說，現在美中競爭、對抗、相互仇視，拜登發言也是考量自身利益，他在國內聲望受挫，而國內抗中心態強，他認為自己這樣講應該不會錯。

至於拜登此言是否走向戰略清晰，程建人認為，美國不會輕易跨過紅線。

程建人並提及美國前總統小布希曾說「將不計一切代價協防台灣」，後來他發現講過頭了，慢慢修正。

政大名譽教授丁樹範則提出，拜登沒講清楚怎麼防衛，因此他認為不應過度解讀。

「問題是真正發生事情的時候，具體如何處理，還有很大空間，對拜登的講話不需過度解讀。」丁樹範並說，他不覺得這是從戰略模糊走向清晰，而是在美中競爭激烈之際，美國不能示軟，拜登雖說防衛台灣，但沒講具體怎麼做，並不清晰。

趙怡翔指出，台灣的國防最終須由自己優先負責，但同時，拜登這方面的說詞能使我方更有信心來因應來自對岸的威脅。