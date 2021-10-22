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拜登承諾防衛台灣 外交部：感謝拜登重申對台一貫承諾

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上新聞說明會直播

對於美國總統拜登肯定表達美國對捍衛台灣具有承諾，我外交部發言人歐江安表示，感謝拜登再度重申美國對台灣的一貫承諾。

歐江安指出，拜登於美東時間21日在美國「有線電視新聞網」（CNN）與市民對談（town hall）電視節目中肯定表達美國對捍衛台灣具有承諾；白宮發言人隨後也強調，美國基於「台灣關係法」的對台政策及承諾不變。

歐江安表示，中國的軍力擴張與挑釁行徑，已使美國及越來越多民主國家高度警覺；我國政府會繼續加強自我防衛能力，全力捍衛台灣的民主自由制度、國家安全與人民福祉；也將與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

拜登在節目上被問及「若中國攻擊台灣，美國是否會捍衛台灣？」拜登回答，「對，我們有此承諾。」

美國 拜登 外交部 台灣關係法

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