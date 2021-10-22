刪Q後再戰秋鬥！國民黨重啟「護藻礁、反萊豬」公投戰

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案明投票，反萊豬等4項公投將進主戰場。國民黨前天重啟公投小組任務編制，最快下周再展開公投講習與街講，還將辦機車接力環島宣傳，11月還將再與秋鬥合體辦造勢活動，力拚年底公投過關。

林為洲上午表示，國民黨會全力與秋鬥的各個團體一起合作舉辦秋鬥活動，近日已與秋鬥團體一起規劃活動內容；目前預計今年活動將以「帶狀」方式呈現，比如可能花15天全島串聯，內容主辦單位下周公布，國民黨全力配合、協助。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，秋鬥團體下周一開記者會，當天就會公布今年秋鬥行動。

林為洲預估，因疫情減緩，國民黨現在與公民團體合作又比去年更密切，相信今年活動會比去年更盛大。

林為洲指出，國民黨重啟後的公投小組由黨秘書長黃健庭出任召集人，林與 另一黨副秘書長羅智強分任小組正副執行長，黨團總召費鴻泰、文傳、組發與副祕書長以上主管均加入小組參與決策。

林為洲表示，下周起「護藻礁、反萊豬」公投宣傳，黨團動員將由費鴻泰主導，公民團體由他來負責聯繫，大家一起討論策略。

此外，前主席江啟臣時代國民黨公投宣傳主力鎖定國民黨主推的「還我公投」、「反萊豬」兩公投，但未來考量要擴大更多社會參與，公投宣傳將改為社會較有共識的「護藻礁、反萊豬」兩大主軸，盼民眾黨與時代力量也能參與。

林為洲說，「周六過後」國民黨就會盡快全面重啟公投宣傳活動，包含恢復之前已規劃全國幹部訓練講習，之後就會百花齊放的街頭宣講公投；此外，也著手規劃全國串聯機車環島，並在各縣市有10至20台機車小蜜蜂宣導1218公投。

林為洲表示，距1218公投只剩下兩個月，時間不長，要用各種方法一起宣傳，否則擔心能見度還是不夠，擔心公投熱度不足，知道的人不夠多，投票率不理想，會全力以赴，全天候提醒1218出來公投。