快訊

詭異！正妹網紅慘死野外 一個月後尋獲涉嫌未婚夫遺體

鋼琴王子李雲迪嫖娼1次4萬4「被捕經過」曝光！

刪Q後再戰秋鬥！國民黨重啟「護藻礁、反萊豬」公投戰

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
台灣基進黨立委陳柏惟罷免案明投票，反萊豬等4項公投將進主戰場。國民黨前天重啟公投小組任務編制，最快下周再展開公投講習與街講，還將辦機車接力環島宣傳，11月還將再與秋鬥合體辦造勢活動，力拚年底公投過關。記者周志豪／攝影
台灣基進黨立委陳柏惟罷免案明投票，反萊豬等4項公投將進主戰場。國民黨前天重啟公投小組任務編制，最快下周再展開公投講習與街講，還將辦機車接力環島宣傳，11月還將再與秋鬥合體辦造勢活動，力拚年底公投過關。記者周志豪／攝影

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案明投票，反萊豬等4項公投將進主戰場。國民黨前天重啟公投小組任務編制，最快下周再展開公投講習與街講，還將辦機車接力環島宣傳，11月還將再與秋鬥合體辦造勢活動，力拚年底公投過關。

林為洲上午表示，國民黨會全力與秋鬥的各個團體一起合作舉辦秋鬥活動，近日已與秋鬥團體一起規劃活動內容；目前預計今年活動將以「帶狀」方式呈現，比如可能花15天全島串聯，內容主辦單位下周公布，國民黨全力配合、協助。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，秋鬥團體下周一開記者會，當天就會公布今年秋鬥行動。

林為洲預估，因疫情減緩，國民黨現在與公民團體合作又比去年更密切，相信今年活動會比去年更盛大。

林為洲指出，國民黨重啟後的公投小組由黨秘書長黃健庭出任召集人，林與　另一黨副秘書長羅智強分任小組正副執行長，黨團總召費鴻泰、文傳、組發與副祕書長以上主管均加入小組參與決策。

林為洲表示，下周起「護藻礁、反萊豬」公投宣傳，黨團動員將由費鴻泰主導，公民團體由他來負責聯繫，大家一起討論策略。

此外，前主席江啟臣時代國民黨公投宣傳主力鎖定國民黨主推的「還我公投」、「反萊豬」兩公投，但未來考量要擴大更多社會參與，公投宣傳將改為社會較有共識的「護藻礁、反萊豬」兩大主軸，盼民眾黨與時代力量也能參與。

林為洲說，「周六過後」國民黨就會盡快全面重啟公投宣傳活動，包含恢復之前已規劃全國幹部訓練講習，之後就會百花齊放的街頭宣講公投；此外，也著手規劃全國串聯機車環島，並在各縣市有10至20台機車小蜜蜂宣導1218公投。

林為洲表示，距1218公投只剩下兩個月，時間不長，要用各種方法一起宣傳，否則擔心能見度還是不夠，擔心公投熱度不足，知道的人不夠多，投票率不理想，會全力以赴，全天候提醒1218出來公投。

國民黨 秋鬥 林為洲 陳柏惟

延伸閱讀

罷免無關統獨 藍委：沒人像陳柏惟言行爭議激起反感

林飛帆稱要守住台灣挺3Q 孫大千：陳柏惟這麼偉大？

再戰秋鬥 國民黨下周重啟「護藻礁、反萊豬」公投宣傳

「罷免民主之夜」直播 刪Q總部：最大支持者就是陳柏惟

相關新聞

刪Q後再戰秋鬥！國民黨重啟「護藻礁、反萊豬」公投戰

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案明投票，反萊豬等4項公投將進主戰場。國民黨前天重啟公投小組任務編制，最快下周再展開公投講習與街...

【消防專法卡26年／中】從64死到46死 消防設備師：這26年我們到底在幹嘛？

「高雄城中城大火當天下午，聽見46人死亡訊息，我一直問自己，這26年來到底在幹嘛。」中華民國消防設備師公會全國聯合會監事會召集人嚴順福，才剛協助高雄市府清查列管的30年以上老舊大樓，看見消防設備幾乎壞掉的大樓，不禁想起大火奪去46條人命時，哀傷與不捨。

【消防專法卡26年／上】城中城燒出利益糾葛問題 消防設備人員法就是過不了

高雄城中城大火，奪走46條人命，燒出老窮與複合式建築工安問題，也燒出難產26年的《消防設備人員法》下，消防設備師／士通過國家考試，卻毫無法源管理的畸形現象。探究延宕法條26載，是利益團體間的角力，立委也甘做打手，使一條條遭火神吞噬的生命，依舊等不到國家關愛眼神，消逝在利益糾葛的泥沼中。

【消防專法卡26年／下】基層消防怨「明明是工務部門責任 為何出事都消防扛？」

高雄城中城大火，燒出連串公安缺失，例如防火門遭拆、安全門被焊死，成為逃生阻礙，然而屢次出現類似案件，消防人員成眾矢之的，應負責的工務、都發局處卻規避責任。專家分析，台灣忽視消安，「買公安檢查送消安檢查」的狀況比比皆是，若工務單位不強化稽查能量，難保再發生令人心碎的嚴重火警意外。

憲改廢考監 蘇貞昌：需要凝聚社會共識

民進黨憲改小組提出廢考監，針對通過機率，行政院長蘇貞昌上午在立法院會前受訪時說，憲法的改革門檻非常高，但是民意的期待也很...

【家長相談室】台大想看到怎樣的學習歷程？ 電資院長提4項重點

學習歷程檔案狀況連連，高中端開始擔憂大學審查標準是否受影響。聯合報專訪台大電資學院院長張耀文，他希望學生不要過度擔憂，只要掌握準備重點、在校成績穩定，教授依然看得見每位學生的亮點，以下為張耀文第一人稱專訪：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。