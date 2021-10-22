陳時中好感度降31%!去哪拚市長最有望？雙北、桃園看好度曝光

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文／葛緯詩

衛福部長陳時中因為抗疫紅極一時，選總統、市長的呼聲未曾間斷，面對媒體詢問會不會投入選戰，陳時中未曾親口給出否定答案，曖昧的態度讓外界認為未來投入選戰機率不小。

如今距離2022九合一大選越來越近，原本選台北市長呼聲極高的陳時中，現在又傳出民進黨內派系探詢參選桃園市的可能，加上先前也有考慮選新北市長的傳聞，陳時中最終有沒有可能披上哪一選區的戰袍？哪一個選區贏面較大？是否還擁有「絕對選區」的優勢，都是2022九合一大選關注的重點。

陳時中選台北市「高聲量低好感」 蔣萬安好感最高

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，目前傳出2022台北市長可能參選人包括國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊、前交通部長林佳龍、衛福部長陳時中等人，若以投入台北市長選戰來說，被視為藍營強棒的蔣萬安網路好感度最高，P/N值0.79（正面聲量除以負面聲量）。不過，蔣萬安網路「低聲量、高好感度」的情況，也會凸顯出缺乏「空戰」，沒有太多熱議話題的狀況，面對潛在競爭對手黃珊珊，身為台北市副市長不僅有更多曝光機會與話語權，以及台北市事務也更為熟稔，任期內快速累積的紮實基層服務，都是蔣萬安不可忽視的。

去年台灣防疫好成績，陳時中被拱選台北市長呼聲極高，但現在疫情進入到九局下半，陸續傳出疫苗數量卡關、「3+11」等負面事件，面對萬華茶室引發的大規模本土疫情，不斷用圖卡強調與「3+11」沒有關聯的態度，也讓不少民眾與台北市民不滿，質疑如果非3+11破口，「病毒源頭究竟從哪來」，這些因素使得陳時中現今在台北市選區不如過去預期樂觀。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析區間:2021/04/24~2021/10/20)

為太魯閣事故請辭下台！林佳龍拚新北市長 好感度與侯友宜不相上下

2022新北市長可能參選人，除了爭取連任的新北市長侯友宜，前交通部長林佳龍、民進黨立委蘇巧慧都是目前傳出的熱門人選。侯友宜這次在疫情中數次超前部屬，領先中央要求防疫升級、宣布高中職以下停課、大規模篩檢等等，表現受到不少肯定；反觀原本靠著抗疫而衝高知名度的陳時中，在新北市長的戰局中似乎沒有太大優勢，網路正負情緒比P/N值0.32，僅略勝過蘇巧慧。



值得一提的是，侯友宜夾帶著現任市長的優勢和政績，高好感度或許不令外界意外，但民進黨的林佳龍同樣來勢洶洶。林佳龍4月份為太魯閣號事故請辭下台交通部長，而他也是今年唯一一位意外事故負責下台的政務官，卸下政務官職務之後，近期展開一連串「光合之旅」走入地方、探訪各行各樣，獲得不少人點名要他參選新北市長，支持者加油打氣的聲音替他帶來不少正面聲量，網路好感度與侯友宜不相上下，儘管聲量仍遠不及侯友宜，但在這些人當中網路好感相對突出，意外在新北市長選區看到開啟政治另一條路的可能性。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析區間:2021/04/24~2021/10/20)

陳時中若投入桃園相對被看好！ 議長邱奕勝深耕基層獲高好評

相較於雙北熱門討論的盛況，桃園市可能參選人多半尚未明確表態，而現在傳出的幾位可能人選包括陳時中、鄭運鵬、鄭寶清、孫大千、黃適卓以及邱奕勝。根據現況來說，幾位可能參選人拋出風向球試水溫參選桃園市長的相關討論都較低，不過，在地方深耕多年的桃園市議長邱奕勝，強大的基層能力被看好，網路好感度P/N值0.92，是上述六人之中最高的。

另外，值得關注的是同為下屆桃園市長熱門人選的民進黨立委鄭運鵬，現任地方立委帶有絕對優勢，網路好感度為0.58，但除了輸給邱奕勝之外，還輸給衛福部長陳時中的0.59，換句話說，如果陳時中真的確定加入桃園市長選戰，相較於台北市、新北市來說，以目前的網路好感度來看，在桃園市的選情可能最為樂觀。不過，身為指揮中心指揮官，對於桃園諾富特引起本土疫情大爆發時，外界劍指機組人員是防疫破口，陳時中當時表示只是群聚事件非破口，也曾引起不少桃園市民不滿，投入桃園市長選舉，仍得看民眾買不買單。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析區間:2021/04/24~2021/10/20)

好感度下降31%！陳時中從台北市、新北市到桃園市 「絕對選區」優勢恐不明顯

陳時中過去因為抗疫表現亮眼，聲勢大漲，不僅一度超越總統蔡英文，選總統呼聲四起，暴漲的聲勢也被外界認為在台北市擁有「絕對選區」優勢。然而透過網路好感度來看，陳時中近半年個人正負情緒比P/N值0.41，相較去年同期P/N值0.60，下滑將近31%左右，可以發現隨著諾富特群聚、3+11破口以及疫苗數量不足等事件發生後，都對他個人好感度造成不小影響，選總統的呼聲快速消退，就連原本被拱選台北市長的狀況似乎也不如外界預期的樂觀。不過，民進黨前立委郭正亮指出，陳時中比桃園現有立委的民調都高，實際上從網路好感度來看，陳時中若投入桃園市長選戰也確實有機會一搏。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析區間:2020/04/24~2021/10/20)





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年4月24日至2021年10月20日。