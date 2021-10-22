再戰秋鬥 國民黨下周重啟「護藻礁、反萊豬」公投宣傳

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案明投票，反萊豬等四項公投將進主戰場。國民黨前天重啟公投小組任務編制，最快下周再展開公投講習與街講，還將辦機車接力環島宣傳，11月還將再與秋鬥合體辦大型造勢活動。

重啟後的公投小組與前主席江啟臣時代略有不同，召集人由黨秘書長黃健庭出任，反萊豬公投領銜人、黨副秘書長林為洲任執行長，另一黨副秘書長羅智強任副執行長，黨團總召費鴻泰、文傳、組發與副秘書長以上主管均加入小組參與決策。

此外，江啟臣時代不同公投宣傳主力為國民黨主推的「還我公投」、「反萊豬」兩公投，考量要擴大更多社會參與，未來宣傳將改為較有共識的「護藻礁、反萊豬」兩大主軸，再同步宣傳四公投投票，盼民眾黨與時代力量也能參與。

林為洲表示，下周起「護藻礁、反萊豬」公投宣傳，黨團動員將由費鴻泰主導，公民團體由他來負責聯繫，大家一起討論策略，確定將恢復公投講習與街講等原規畫工作，也會推動機車環島接力與各縣市宣講。

林為洲也提到，參考去年與秋鬥成功合作宣傳反萊豬經驗，11月份將與秋鬥再度結合；也因疫情減緩，國民黨現在與公民團體合作又比去年更密切，相信今年活動會比去年更盛大，除反萊豬團體繼續參與，護藻礁等力量也都會進來。

林為洲說，明天「刪Q」完，國民黨就會與民團馬上進入「護藻礁、反萊豬」公投宣傳模式，下周即會馬上開小組會議，決定講習、街講行程等細部規畫，大軍開拔出征。