各部會權責不清 專家批氣候變遷法草案3大致命傷

環保署昨晚預告修正「溫室氣體減量及管理法」更名為「氣候變遷因應法」，納入2050淨零碳排目標、徵收「碳費」另擴增罰則。不過專家批評，此次修法未明訂各部會權責，無法達成「部部都是氣候部」目標；行政院永續會每年僅開一次會卻被指定為跨部會協調單位，根本難以發揮減碳效用，氣候基金的用途也太窄，這三點都令人相當憂慮。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，溫管法修法外界已經期待很久，終於在COP26前預告，此次修法版本有三件事情可以給予環保署肯定，首先是2050淨零碳排確定入法，修法也徵收碳費，因為過去這陣子仍有些人質疑徵收的必要性，環保署至少堅持守住這塊，法條中也更完整說明，不只針對直接排放徵收碳費，連電力等間接排放也會徵收。

趙家緯說，此次修法後減碳的政策工具還包括效能標準規範，包括設備、廠房甚至新型汽車的排放標準，其實過去也招致不少業者反對，但唯有如此才能更具體達到運具電動化的目標。

但趙家緯指出，此次修法版本也有三件事情值得批判，第一是幾乎沒有明確規範各部會權責，這跟政府一直在強調的推動減碳、各部會要有自己的負責範疇等事情背道而馳，更無法達成「部部都是氣候部」的目標，民間團體版本的氣候變遷法草案其實也針對各部會訂定權責，沒想到環保署版本完全拿掉，「這是很大的疏忽」。

由於減碳工作分散在各部會，若沒有更高層級的跨部會協調機制，經常導致政策窒礙難行，民間團體過去多次要求修法應該提高治理層級，包括在行政院設立氣候會報、甚至設置一個直屬於總統府的辦公室。不過此次草案指定，有關於氣候變遷基本方針、重大政策的跨部會氣候變遷事務，由行政院國家永續發展委員會協調、分工及整合。

趙家緯批評，蘇內閣不喜歡疊床架屋、架設新的機構，但是永續會有沒有足夠的量能來協調或制定氣候變遷政策，他對此「有很大保留」，因為永續會過去主要處理議題為SDG，而且每年僅由院長召開會議一次，雖然永續會有很多大老參加，「但在實質議題上無法有太多貢獻」，各部會參與永續會時也以虛應方式處理，有點像是照章行事，恐怕難以承擔氣候會報的統整責任，無法綜整分析或分配氣候相關預算，即使是幕僚功能也很薄弱，沒有研究能量，讓人相當憂慮。

趙家緯也說，環保署修法版本針對氣候基金的用途過窄，沒有明確的規畫項目，恐怕難以發揮效用。