專訪／推新女性50年 呂秀蓮向蔡喊話： 掌權要隨時反省

聯合報 / 記者李承穎丘采薇林河名／專訪
聯合報副刊在1971年10月23日刊出副總統呂秀蓮「批判傳統男女社會角色」的長文，連載8天，成為推行「新女性主義」起點。記者李承穎／攝影
聯合報副刊在1971年10月23日刊出副總統呂秀蓮「批判傳統男女社會角色」的長文，連載8天，成為推行「新女性主義」起點。記者李承穎／攝影

前副總統呂秀蓮21日接受聯合報專訪時透露，聯合報副刊在1971年10月23日刊出她「批判傳統男女社會角色」的長文，連載8天，造成當時封建社會的轟動，成為推行「新女性主義」的起點，迄今已50周年。呂秀蓮也向蔡英文總統喊話，掌權女性要隨時反省，不要落入過去男性執政錯誤的惡性循環，「權力愈大、責任愈重」。

呂秀蓮在聯合報副刊發表文章時，剛從美國回來，「當時社會很封建，女性很受壓抑，受教育程度和現在不一樣」，但看完文章會認真回應的，反而是男性，有七位男士成為她推動新女性主義重要推手，她稱作「七君子」，包括司法院前副院長城仲模，為她安排第一場女性主義演講；一位「莫先生」後來幕後協助她成立「拓荒者之家」，成為文人雅士聚會地點，鼓勵她繼續鼓吹女性主義，推行婦權運動。

呂秀蓮表示，美國是全世界最富裕國家，民主自由也是舉世無雙，但美國到今年才有女性副總統，落後台灣20年，「自豪的是台灣有我這拓荒者，當年才27歲，有這麼大膽子要挑戰傳統社會，迄今回首仍覺得很安慰。」

「也要特別肯定前總統陳水扁獨排黨內眾議，奠定兩性共治基礎。」呂秀蓮表示，當時扁妻吳淑珍建議由她搭擋副總統，且要求陳水扁與婦女團體商量，她獲婦女團體集體推薦，因此出線；陳水扁在選舉期間也說，只要當選，就會任命四分之一的女性閣員，當時她其實擔心是否做得到，結果陳水扁上任後，內閣果真任命超過四分之一女性。

「希望今天掌權女性隨時反省，不要落入男性錯誤的惡性循環。」呂秀蓮舉例，第一個是香港，女性特首是林鄭月娥，不幸現況已發生；緬甸領袖翁山蘇姬得諾貝爾和平獎，拿到光環後卻跟威權妥協；台灣有女性當三軍統帥，當然是女性驕傲，但台灣處於準戰爭邊緣，不要忘掉「權力愈大、責任愈重」。

為紀念新女性主義50周年，呂秀蓮也預告「新女性50周年」特展未來會在六都巡迴，分享自己的女權奮鬥史。

呂秀蓮 女性主義 陳水扁

延伸閱讀

專訪／呂秀蓮：三黨鼎立 讓政黨在選舉時不能假仙

民進黨推修憲 費鴻泰：比照李登輝、陳水扁開國是會議

孫大千：羅文嘉在陳水扁身邊權傾一時 沒資格批鄭麗文

陳水扁71歲生日 許了這三個生日願望

相關新聞

專訪／呂秀蓮：三黨鼎立 讓政黨在選舉時不能假仙

前副總統呂秀蓮21日接受聯合報專訪時指出，目前只有兩大黨的政治並不健康，她期待未來「三黨鼎立」，才能提出重大改革。她也呼...

悼念高雄城中城罹難國人 政院宣布明天全國下半旗一日

高雄鹽埕區城中城大火奪走46條人命，行政院發言人羅秉成今天晚間宣布，為悼念10月14日高雄市城中城罹難國人，全國各機關（...

專訪／推新女性50年 呂秀蓮向蔡喊話： 掌權要隨時反省

前副總統呂秀蓮21日接受聯合報專訪時透露，聯合報副刊在1971年10月23日刊出她「批判傳統男女社會角色」的長文，連載8...

民進黨版修憲6大共識出爐 立院設獨立人權委員會

民進黨憲政改革小組今天召開第三次全體大會，針對憲改方向達成了六項共識：第一、廢除考試院、職權歸屬行政院；第二、廢除監察院...

普悠瑪號事件3周年 江啟臣：台鐵仍未落實全面改革

今天是普悠瑪號事件三周年，國民黨立委江啟臣晚間在臉書表示，事發至今已3年，交通部前部長林佳龍提出的5大台鐵改革處方，除成...

民進黨推修憲 費鴻泰：比照李登輝、陳水扁開國是會議

民進黨再度啟動修憲，鎖定廢考監、公民權降至18歲、總統與立委任期齊一與修憲門檻下修等主題。國民黨團總召費鴻泰下午表示，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。