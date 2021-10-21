專訪／推新女性50年 呂秀蓮向蔡喊話： 掌權要隨時反省

前副總統呂秀蓮21日接受聯合報專訪時透露，聯合報副刊在1971年10月23日刊出她「批判傳統男女社會角色」的長文，連載8天，造成當時封建社會的轟動，成為推行「新女性主義」的起點，迄今已50周年。呂秀蓮也向蔡英文總統喊話，掌權女性要隨時反省，不要落入過去男性執政錯誤的惡性循環，「權力愈大、責任愈重」。

呂秀蓮在聯合報副刊發表文章時，剛從美國回來，「當時社會很封建，女性很受壓抑，受教育程度和現在不一樣」，但看完文章會認真回應的，反而是男性，有七位男士成為她推動新女性主義重要推手，她稱作「七君子」，包括司法院前副院長城仲模，為她安排第一場女性主義演講；一位「莫先生」後來幕後協助她成立「拓荒者之家」，成為文人雅士聚會地點，鼓勵她繼續鼓吹女性主義，推行婦權運動。

呂秀蓮表示，美國是全世界最富裕國家，民主自由也是舉世無雙，但美國到今年才有女性副總統，落後台灣20年，「自豪的是台灣有我這拓荒者，當年才27歲，有這麼大膽子要挑戰傳統社會，迄今回首仍覺得很安慰。」

「也要特別肯定前總統陳水扁獨排黨內眾議，奠定兩性共治基礎。」呂秀蓮表示，當時扁妻吳淑珍建議由她搭擋副總統，且要求陳水扁與婦女團體商量，她獲婦女團體集體推薦，因此出線；陳水扁在選舉期間也說，只要當選，就會任命四分之一的女性閣員，當時她其實擔心是否做得到，結果陳水扁上任後，內閣果真任命超過四分之一女性。

「希望今天掌權女性隨時反省，不要落入男性錯誤的惡性循環。」呂秀蓮舉例，第一個是香港，女性特首是林鄭月娥，不幸現況已發生；緬甸領袖翁山蘇姬得諾貝爾和平獎，拿到光環後卻跟威權妥協；台灣有女性當三軍統帥，當然是女性驕傲，但台灣處於準戰爭邊緣，不要忘掉「權力愈大、責任愈重」。

為紀念新女性主義50周年，呂秀蓮也預告「新女性50周年」特展未來會在六都巡迴，分享自己的女權奮鬥史。