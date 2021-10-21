專訪／呂秀蓮：三黨鼎立 讓政黨在選舉時不能假仙

前副總統呂秀蓮21日接受聯合報專訪時指出，目前只有兩大黨的政治並不健康，她期待未來「三黨鼎立」，才能提出重大改革。她也呼籲民進黨不要排斥第三黨，有健全第三黨才能開創台灣民主新局，「誠心誠意希望結束過去錯誤，把過去病痛好好醫療好」。

「我們長期受到美國影響，但美國目前也認為只有共和黨和民主黨選擇，是從兩顆爛蘋果選一個比較不爛的，台灣也落入這樣問題。」呂秀蓮指出，她不只期待兩岸恩怨早日平息，也提倡三黨鼎立，不要迷信兩黨政治。

「今天泡沫政黨發揮不了作用，淪為花瓶，跟國民黨執政時代一樣。」呂秀蓮表示，有健全第三黨，可讓任何政黨在選舉時不能「假仙」，不能玩手段、招搖撞騙，也不能比不爛就好，三黨鼎立才能開創台灣民主未來的民主新局，好好釐清所有頭緒重新開始；民進黨目前占據立法院席次、占據政府官員，「但天下人才只有這些人嗎？三黨勢均力敵競爭，才是人民福氣」。

記者追問，台北市長柯文哲帶領的台灣民眾黨是否夠資格當第三黨？呂秀蓮說，「我不認為民眾黨夠資格」，因為要變成強而有力的反對黨，還有待努力、廣納天下人才。

對於公投及罷免案，她也認為政府官員不應介入，「只能保持中立」；她並衷心期待，任何人當選選統，都不應兼任任何政黨主席，「因為有利益衝突」，過去陳水扁當選總統又兼主席，她就私下表達過不妥，「我的信念沒有變」，「蔡總統如果可以不再兼黨主席，可以更超然治理國家」。