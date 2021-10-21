「罷免民主之夜」直播 刪Q總部：最大支持者就是陳柏惟

資深媒體人趙少康今晚直播「罷免陳柏惟線上民主之夜」，晚間９點多與刪Q總部線上連線，問及最近支持者如何？刪Q總部諷刺，最大的支持者就是陳柏惟本人，質詢與地方服務不及格，要罷免一位選民不喜歡的立委，很有機會。

後天就是台灣基進黨陳柏惟罷免案投票日，刪Q總部今晚接受資深媒體人趙少康線上連線，主持人詢問，罷免案倒數，走訪轄區民眾反應如何？刪Q總部表示，總部每天都在市場、夜市掃街，近期愈來愈多支持者經過時大喊「加油」，但也有遇到民眾不理性辱罵、嗆聲，他們只能表示尊重。

總部提到，今晚有一位民眾不斷嗆聲，甚至口出惡言，志工靠近詢問支持陳柏惟哪一點？對方只說「愛台灣」就離開，未說明原因，讓他們感到錯愕。

總部諷刺地形容，「刪Q總部最大的支持者就是陳柏惟本人」，因為陳柏惟質詢與地方服務不及格，變化相當大，要罷免一位選民不喜歡的立委，總部認為「很有機會」。

總部呼籲，雙方支持者都應保持理性，無論支持或反對，都鼓勵台中第二選區民眾返鄉投票，表達民主心聲。