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赴歐免隔離有望 衛福部已向歐盟提出數位疫苗證明申請

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
歐洲疫苗護照七月起生效，重啟暑期觀光潮。 圖／新冠肺炎防疫科學線上直播
歐洲疫苗護照七月起生效，重啟暑期觀光潮。 圖／新冠肺炎防疫科學線上直播

台灣與歐盟疫苗護照結盟差一步，衛福部長陳時中今赴立院衛環委員會報告，透露電子疫苗證明已規畫完成，今年底將推出，目前正跟各國展開互相認證，未來出國及國內都可以用。據掌握，衛福部已正式向歐盟提出數位疫苗證明申請，目前等待審核中，若順利通過，未來國人赴歐洲有望憑證明免隔離。

歐盟7月起啟用「歐盟數位新冠肺炎證明」（EU COVID Certificate），至今上路3個多月，歐盟27個成員國中已發出超過5.9億份數位疫苗証明，另外以色列、冰島、瑞士等16個國家也加入歐盟疫苗證明系統，系統已連線43個國家。據外媒報導，歐盟表示，目前尚有60個有興趣加入的國家正與委員會接洽，其中有28個國家正在進行技術討論，預估未來將有更多國家加入。

台灣是否比照國際推動疫苗接種者通道，陳時中表示，電子疫苗證明規畫，包含電子數位疫苗證明、數位化檢驗證明，不限定民眾使用用途，未來出國、國內都可使用，允諾年底一定會推出。至於民眾在國外打疫苗，我國將考量兩點方向，包括哪些疫苗廠牌可獲國內認證，以及如何認證真偽，目前正與國際進行雙方接軌。

衛福部資訊處長龐一鳴表示，受疫情影響，許多國際組織自今年初開始倡議「疫苗電子證明」，包括世界衛生組織（WHO）、歐盟及國際民航組織、國際民間組織等，經衛福部評估及研究，擬定以歐盟標準，設計疫苗電子證明資訊系統。

龐一鳴表示，電子數位證明中，除了涵蓋施打疫苗、檢驗證明，歐盟嚴格注重個資保護，必須符合歐盟一般資料保護規範（GDPR），我國已向歐盟提出認證申請，目前等待審核中。

世衛考量各國施打疫苗情況不一，不建議數位疫苗證明當作國際旅行唯一憑證，建議國與國之間各自進行認證洽談，或與各區域協定做雙邊認證。

對於我國申請歐盟數位新冠肺炎證明，龐一鳴表示，第一步先將資料格式一致，才可能順利讀取做判讀。若要通過認證，仍需評估開放目的，包括評估來源國、有無施打疫苗、PCR或快篩證明等，以及資料防偽機制等，仍然有許多關卡要突破。

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