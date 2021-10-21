民進黨版修憲6大共識出爐 立院設獨立人權委員會

民進黨憲政改革小組今天召開第三次全體大會，針對憲改方向達成了六項共識：第一、廢除考試院、職權歸屬行政院；第二、廢除監察院，職權歸屬立法院；第三、於立法院設立獨立行使職權的國家人權委員會與國家審計委員會；第四、將選舉權與被選舉權下修到18歲；第五、縮短新舊任總統交接期間，縮減看守期；第六、降低修憲門檻。

憲改小組發言人林飛帆表示，憲政改革小組經過對話與討論，並確立最終憲改草案版本內容，並於近期提交中執會確認。

民進黨中執會於今年3月3日通過成立「憲政改革小組」，以凝聚黨版憲改草案為目標，並在3月31日召開第一次全體大會，會中將「憲政改革小組」分為三個組別召開會議，包括中央政府組織組、國會職權組、人權與基本國策組。中央政府組織組由姚嘉文前主席擔任召集人，國會職權組由柯建銘中常委擔任召集人，人權與基本國策組由鄭文燦中常委擔任召集人。三個小組分別就立法院現有提案版本為內容，從3至5月召開會議，5至8月因疫情爆發因素停開，8月底恢復開會。並於10月13日召開第二次大會，今天召開第三次大會。

林飛帆說，依據憲政改革小組共識研擬之憲法增修條文部分條文修正草案，將經下周中執會通過後，送交立法院黨團提案進入立法院審議程序。林飛帆表示，民進黨為因應台灣社會期待的民主深化，以及強化國家治理所需，推動憲政改革工程。台灣憲政體制改革涉及層面深廣，在現行制度下需凝聚朝野及社會的高度共識。因此，本次聚焦針對社會較具有共識之部分優先處理，並期待能獲朝野及社會各界支持，讓憲政體制改革再往前跨出一步，讓國家體制更符合人民期待及未來需要。至於，本次憲改未能充分討論之議題，本黨也將持續凝聚社會意見與共識，持續推動憲政改革。

林飛帆指出，台灣經歷七次修憲，在每一次的修憲中都有不同的重點課題，也因為如此，民主進步黨在每一次的修憲過程中都適切地提出符合當前國家政經情勢的版本內容，希望藉由一次次的改革，讓台灣走向一個符合世界潮流的體制路徑。民進黨作為負責任的政黨，審慎面對憲改議題，並且積極凝聚共識，提出能解決當前的問題、並符合未來需要的憲改方案，是責無旁貸的權利與義務，我們也期待朝野各黨共同努力，凝聚一個超越朝野、對國家有利的最佳憲政改革方案。