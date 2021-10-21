民進黨推修憲　費鴻泰：比照李登輝、陳水扁開國是會議

民進黨再度啟動修憲，鎖定廢考監、公民權降至18歲、總統與立委任期齊一與修憲門檻下修等主題。國民黨團總召費鴻泰下午表示，除修憲門檻下修一項外，其餘均可談，但籲蔡總統比照前總統李登輝、陳水扁先召開國是會議凝聚共識。

費鴻泰指出，因本次釋憲是由民進黨發動，目前還在了解民進黨最後修憲版本，下周會與黨團、黨中央一起討論後續因應，也會透過智庫邀一些憲政學者交換意見，國民黨團不一定會提黨團版修憲草案，畢竟提案民進黨不答應也無法成案。

對於目前民進黨有意推動修憲議題中，就公民權年齡有目前20歲降至18歲，費鴻泰表示，對此黨團沒意見，甚至開玩笑說要降到12歲也可以；至於總統與立委任期齊一，費也說，這相對簡單，爭議不大，看守時間太長行政院也不能做事。

至於廢考試院與監察院議題，費鴻泰說，這基本上會有3個方向處理：維持、廢掉或門檻提高。費表示，五權憲法派學者多認為不宜動，但或許同意權門檻可以由目前立院過半同意拉高到須2/3同意，這樣可讓考、監兩院較不帶黨派色彩。

而民進黨主張的調降修憲門檻議題，費鴻泰則直言免談，表示修憲是國家大事，憲法很多東西要穩定，若調降門檻後導致國家一天到晚在修憲，很多人有意見。

費鴻泰指出，為了推動修憲，李登輝時代辦國是會議，阿扁時代也有，蔡英文也應該比照兩人，在正式推動修憲前辦朝野國是會議，凝聚修憲共識。