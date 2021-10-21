有利益才說話？ 蔡英文總統關注點惹議

總統蔡英文最關心的事情是什麼？民眾可以從她反應速度快慢歸納出她的輕重緩急。比如近期網紅小玉換臉事件，蔡英文在許多民眾還不知其為何事、事件爆出的當天就馬上發文，要求一個月內完成相關修法，可惜蔡英文的快速反應反而踩斷網友的理智線，質疑為何蔡對高雄城中城、虎豹潭等災情反應慢半拍，其他包括農委會走私貓撲殺案、疫情初期數百人病逝等，都似乎未即時獲蔡總統青睞。

引爆爭議的發言

回顧過去蔡英文發文神速卻隨後引起爭議的案例，除本次的換臉事件外，包括近日的台灣文化協會百年紀念、各國捐贈疫苗、基本工資連六年調整等，但民間較關心的卻未見總統在意，如普悠瑪出軌意外一審判決、高雄虐童案、五倍券政策、屏東挖眼案、高雄城中城、虎豹潭溺水案等各界更為關注的事件。

其中最經典的例子莫過於今年10月3日，蔡英文臉書發布貼文宣布，「IG破90萬人追蹤」，卻從未注意到屏東挖眼案，已引起全國沸騰；回顧她今年六月透過推特帳號哀悼拜登過世的寵物犬「冠軍」，卻從未對台灣因染疫過世的500餘人做出任何表示，讓民眾感到一陣「台灣人不如美國狗」的悲哀。

發文三大原則

於是，外界開始疑惑蔡英文到底是用什麼標準在決定如何投放「關愛的眼神」？就過去案例來看，大致可歸納出三大標準，首先是「議題內容對民進黨無害」，這一關就足以刷掉總統對高雄城中城、高雄虐童案、虎豹潭溺水案等事件發言的積極度，恐怕也是外界發現蔡英文作為「動物愛好者」，卻無視農委會處死百隻走私貓的原因。

其二是，「議題內容報喜不報憂」，在與選舉、罷免、公投無關的事件中，可以發現蔡英文始終只講「友邦又捐了台灣疫苗，成功證明友好關係」、不講「台灣疫苗到貨不足、催貨無果的原因」，在基本工資方面，也只用連年調漲來掩人耳目。

最後一個蔡英文可能發文的動機則是，「事件密切與她本人相關」，一如Deepfake，一如IG帳號破90萬人追縱，其他議題只要不是燒到蔡英文本人，或是足以讓蔡英文感到愉快，否則很難得到總統青睞。

因此，民眾看到的蔡英文越來越不近人情、彷彿只活在自己的時空中，當無數的重大事件受害者與家屬哭喊著希望總統有所表示時，蔡英文的關注點卻始終只是自身利益，訴諸悲情、曉之以理，恐怕都沒有向總統證明「這件事對妳有好處」來得有用。

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