逾9成日人對陸印象差 謝長廷：欺壓台灣也是原因之一

駐日代表謝長廷表示，日本眾議院月底大選，在對外政策上，幾乎看不到和中國大陸加強合作之類的政見，反而關心台海安全及歡迎台灣參加國際組織的意見，相對受到重視；這個現象值得高興，也還必須繼續奮鬥。

謝長廷今在臉書發文指出，日本非營利組織言論NPO和中國大陸的國際出版集團，共同舉辦「第17屆中日聯合輿論調查」今年的結果發表，日本對中國大陸的好印象是9%，印象不佳的有90%。

謝長廷說，日本對中國大陸印象不良的原因很多，戰狼外交、破壞現狀等原因外，相信一再欺壓台灣，阻擾台灣進入國際社會也是一個原因；中方挾著強大的力量，以各種方式不斷霸凌台灣，台灣雖然無力抑制，但透過台灣良善、軟實力，和草根層次的積極友好交流，也讓中國大陸付出形象的代價。

據中央社報導，今年8月至9月底共同實施的「第17屆中日聯合輿論調查」，採取問卷或面對面訪談方式針對1000名日本人及1547名中國人實施民調；調查顯示，日本民眾對中國的觀感未改善，對中國印象差的日本民眾占90.9%，較去年增加了1.2個百分點，僅次於2016年調查結果的91.6%，是5年來再次逾9成。