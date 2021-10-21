聽新聞
test
0:00 / 0:00
逾9成日人對陸印象差 謝長廷：欺壓台灣也是原因之一
駐日代表謝長廷表示，日本眾議院月底大選，在對外政策上，幾乎看不到和中國大陸加強合作之類的政見，反而關心台海安全及歡迎台灣參加國際組織的意見，相對受到重視；這個現象值得高興，也還必須繼續奮鬥。
謝長廷今在臉書發文指出，日本非營利組織言論NPO和中國大陸的國際出版集團，共同舉辦「第17屆中日聯合輿論調查」今年的結果發表，日本對中國大陸的好印象是9%，印象不佳的有90%。
謝長廷說，日本對中國大陸印象不良的原因很多，戰狼外交、破壞現狀等原因外，相信一再欺壓台灣，阻擾台灣進入國際社會也是一個原因；中方挾著強大的力量，以各種方式不斷霸凌台灣，台灣雖然無力抑制，但透過台灣良善、軟實力，和草根層次的積極友好交流，也讓中國大陸付出形象的代價。
據中央社報導，今年8月至9月底共同實施的「第17屆中日聯合輿論調查」，採取問卷或面對面訪談方式針對1000名日本人及1547名中國人實施民調；調查顯示，日本民眾對中國的觀感未改善，對中國印象差的日本民眾占90.9%，較去年增加了1.2個百分點，僅次於2016年調查結果的91.6%，是5年來再次逾9成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言