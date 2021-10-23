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立委呼籲《精神衛生法》應盡快修法，民眾怎麼看？

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
憾事一再發生《精神衛生法》該不該修？立委出面帶動話題關注。 圖片來源/unsplash
憾事一再發生《精神衛生法》該不該修？立委出面帶動話題關注。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

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台灣曾經發生多起精神疾病患者所犯下的社會事件，最終經常因為加害人的患者身分讓受害者家屬求償無門，加上近日9月26日屏東縣超商女店員無辜遭挖眼的案子震驚全台，也因此帶動社會對於《精神衛生法》修法一事的關注，不少網友認為對精神病患強制就醫的標準界定需要調整，才能避免有暴力傾向的患者影響、甚至是侵害到其他民眾的權益。

憾事一再發生《精神衛生法》該不該修？ 立委出面帶動話題關注

對於26日發生的屏東挖眼案，立委王婉諭身為小燈泡事件的受害者家屬，對此案件格外有感觸，在29日於臉書大嘆「遺憾了然後呢？遲不修法的《精神衛生法》，什麼時候才能補破洞？」，帶動網友關注修法一事，有民眾就留言回應「還蠻驚訝一直有憾事，卻一直沒改善！」。

精神衛生法修法近兩週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖
精神衛生法修法近兩週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

而立委蔣萬安隨後也在臉書發文提出修法草案，並在貼文中表示「下周三我將排審衛環委員會審查《精神衛生法》修正草案，希望這部法律能趕快趕上時代的需求。」，引來許多網友直呼：「這真的是目前社會嚴重問題現象，支持速修法」，而後也在10月6日質詢衛福部長陳時中，表達希望能盡快將修正草案送立法院審查，並在當晚發布貼文表示「《精神衛生法》修法還要等多久？」，此舉也讓修法話題持續延燒至隔日。

對於《精神衛生法》修法的議題，立委周春米在12日時召開了修法草案公聽會，再次帶動民眾關注，有網友就表示「精神衛生法已經十幾年未修跟不上社會需要了，請各立委們修法趕緊把洞補起來！不要只是一時熱度！」，期盼未來能真的修法。

法律遲遲不修該誰負責？修法後能幫助精神病患者？

對於《精神衛生法》修法一案，民眾意見可分為三個面向，首先對於「法律的現況及留存必要」，有網友表示「精神衛生法當中的強制就醫條件相當嚴苛」、「台灣對精神病患的法律不夠周延，這是一切的根本」，提到近期發生的各種事件，再再反映了法條的缺陷，不過也有網友認為《精神衛生法》已經跟不上時代，應直接廢除。

精神衛生法修法 網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室 製圖
精神衛生法修法 網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室 製圖

除此之外，在對於「精神病患」的討論中，不少網友發表對「患者的看法」，並表示推動修法、補足社會安全網，才能有效幫助患者得到適當的幫助，除了一般人不會感受到威脅，也不會因各種案件的發生，而對「精神病患產生負面影響」，損害他們的權益，就有網友提到「不要污名化精神病患者，要社會包容他們，他們(和家人)才會願意求助，讓患者可以求醫」；另一方面，在針對「政府官員」的相關討論中，許多網友「呼籲立委快修法」，提到「大家有認識政治人物的話就去敲打一下吧，沒修法還是很難推動的」，另外也因修法延遲，有許多令人遺憾的社會案件持續發生，因此有民眾認為「官員需究責」才能加速此案件的推動。

目前《精神衛生法》修法一事還未拍板定案，但近期有許多立委提議修法，往後會不會成功修法，仍舊值得關注。

觀看原文→ https://bit.ly/3G7kU9z

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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