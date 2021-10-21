歐洲議會580票:26票 表決通過「台歐盟政治關係暨合作」報告

歐洲議會表決通過「台歐盟政治關係暨合作」報告，我駐歐盟代表處指出，這是歐洲議會第一次就台歐盟全面關係所通過的建議案，為進一步提升台歐盟雙邊關係奠下新的里程碑。

外交部今發布新聞稿指出，歐洲議會20日在史特拉斯堡全會以580票贊成、26票反對、66票棄權，通過「台歐盟政治關係暨合作」報告；報告建議歐盟應與會員國密切合作、強化台歐盟政治關係，歐盟視台灣為其在印太地區的關鍵夥伴及民主盟友，台歐盟交流應提昇至全面夥伴關係。

此外，報告同時建議歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）將「歐洲經貿辦事處」（European Economic and Trade Office in Taipei）更名為「歐盟駐台辦事處」（EU Office in Taiwan），以反映台歐盟密切合作的雙邊實質關係。

歐洲議會同時嚴正關切中國大陸持續對台灣軍事威脅，呼籲中方立刻停止侵擾行徑；歐洲議會並指出，歐盟重視台灣海峽的安全，呼籲歐盟及會員國積極與國際理念相近夥伴促進台海和平穩定，尤其如果中國大陸對台灣及南海採取行動，將對歐中關係產生嚴重後果。

報告也呼籲，歐盟執委會應儘速與台灣就「雙邊投資協定」（BIA）進行影響評估、範疇界定及公眾諮詢等前置作業，以準備與台灣展開雙邊投資協定談判。

外交部指出，「台歐盟政治關係暨合作」報告是歐洲議會史上首度針對台歐盟政治關係撰擬的官方文件，就如何加強台歐盟雙邊關係提出30多項具體建議，顯示歐洲議會對台歐盟雙邊關係及台灣地緣戰略價值的重視。

外交部對歐洲議會高票通過史上第一份「台歐盟政治關係暨合作」報告，表達歡迎與感謝，也深信該報告將為未來台歐盟提升雙邊關係奠定新的里程碑。

外交部重申，台灣作為與歐盟共享民主、自由、人權及法治等價值的理念相近夥伴，將在雙邊關係既有深厚的基礎上，持續與歐盟等理念相近夥伴加強互利互惠的實質夥伴友好關係，成為歐盟在印太地區不可或缺的經貿、安全及價值夥伴。