布局疫後經濟 美國蒙大拿州在台復設商務辦事處

美國蒙大拿州州長喬佛堤（Greg Gianforte）於當地時間20日宣布，將在台復設「美國蒙大拿州亞太商務辦事處」；蒙大拿州2012年因預算拮据關閉在台辦事處，9年後考量台灣、亞太市場，決定重返台灣。

喬佛堤、蒙州商務廳長奧斯特曼（Scott Osterman）、我駐西雅圖辦事處處長甄國清20日在蒙大拿州州議會大廈舉辦新聞發布會，宣布復設「美國蒙大拿州亞太商務辦事處」，並延聘蒙大拿州前駐台代表王美美。

據州政府新聞稿，喬佛堤會中表示，透過在台北重新設立實體辦事處，該州的生產商與製造商將有更多機會進入此重要市場，為蒙大拿州人與台灣人民帶來新的機會；喬佛堤並推文表示，復設在台的商務辦事處一直是他優先任務之一。

駐西雅圖辦事處指出，蒙大拿州2012年因預算拮据關閉在台辦事處，9年後綜合考量台灣、亞太市場，以及台灣優異地理位置與東南亞市場連結密切，積極布局疫後經濟，決定復設辦事處，期為蒙大拿拓展亞太市場，招商引資及促進台蒙緊密關係。