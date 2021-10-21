布局疫後經濟 美國蒙大拿州在台復設商務辦事處
美國蒙大拿州州長喬佛堤（Greg Gianforte）於當地時間20日宣布，將在台復設「美國蒙大拿州亞太商務辦事處」；蒙大拿州2012年因預算拮据關閉在台辦事處，9年後考量台灣、亞太市場，決定重返台灣。
喬佛堤、蒙州商務廳長奧斯特曼（Scott Osterman）、我駐西雅圖辦事處處長甄國清20日在蒙大拿州州議會大廈舉辦新聞發布會，宣布復設「美國蒙大拿州亞太商務辦事處」，並延聘蒙大拿州前駐台代表王美美。
據州政府新聞稿，喬佛堤會中表示，透過在台北重新設立實體辦事處，該州的生產商與製造商將有更多機會進入此重要市場，為蒙大拿州人與台灣人民帶來新的機會；喬佛堤並推文表示，復設在台的商務辦事處一直是他優先任務之一。
駐西雅圖辦事處指出，蒙大拿州2012年因預算拮据關閉在台辦事處，9年後綜合考量台灣、亞太市場，以及台灣優異地理位置與東南亞市場連結密切，積極布局疫後經濟，決定復設辦事處，期為蒙大拿拓展亞太市場，招商引資及促進台蒙緊密關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言