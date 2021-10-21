總統府找台積電壓制郭台銘？劉宥彤：把大公司看太小

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗到貨量穩定。永齡基金會執行長劉宥彤今天還原採購過程的艱辛，並提到疫苗採購牽扯到政府的責任，不是隨便的人都可以做，因此沒有政府角色的確是辦不到。她也說，行政院表態給予授權的身份，這很重要。

劉宥彤中午接受「新聞不芹菜」專訪時指出，5月多疫情爆發時，鴻海創辦人郭台銘起初的想法很單純，他對採購疫苗的事並不清楚，但若能協助排解困難，他願意參與。所以一開始他們就希望和政府合作，防疫是全體人民、攸關經濟的事，不會為了自己強出頭。

劉宥彤說，初步了解採購相關流程後，並沒有那麼如意，她認為永齡作為第三方，沒有一定要強出頭，便問郭台銘捐贈疫苗的事是否還要繼續，郭很斬釘截鐵說「要做」。

劉宥彤說，郭台銘第一次在臉書發文，提到有和衛福部討論相關事宜，未料後來發生一些困難，令郭感到沮喪，他在等待窒礙難行部分可以迎刃而解，經過一天時間，他感覺事情沒有進展，才有後來向蔡總統喊話見面的臉書文。

劉透露，在後來的總統府會面，蔡總統也說「你們就是性子急，」並解釋，其實事情是有在進展；所以她思考認為，可能只是進展趕不上他們著急的速度。

主持人黃光芹問，進總統府那天，一進去才知道台積電也在，是不是府方為了恐怖平衡？劉宥彤說，這有點太過捕風捉影，台積電先前已有表達想採購疫苗的意願，至於採購內容是什麼她無從得知，雖然當天去並不知道是這樣的情況，但並非大家傳言的狀況，這樣反而把撼動全球經濟的大公司看太小。

劉宥彤說，其實先前郭台銘和台積電在疫情爆發時就有通話，兩人討論到疫情對產業界影響、員工狀況等，大家都很擔心，疫情爆發後，沒有足夠疫苗，或者速度不過快，對產業會有什麼影響。

劉宥彤表示，既然採購合約牽扯到敏感兩岸關係，以及將來是否會被放大檢視矮化問題等，如果要問郭台銘和永齡團隊，大家都認為還是重要的，並不是只要疫苗來就好，中間要折衝、平衡，「不是因為什麼都要就不要疫苗，也不是只要疫苗其他都不管。」

黃光芹問，如果不糾結名稱，BNT疫苗是否就能如期到貨？劉宥彤說，「人家訂貨時間比我們早，復必泰一定有較早生產的貨，這是合理的。」至於外傳撕標籤的事，她表示，製程沒辦法這樣，裝瓶時標籤已經做好，不可能在零下70度的環境再去撕或貼。

劉宥彤也說，整個過程比較煩惱的還是郭台銘，她曾問「萬一買不到？」郭開玩笑說「那我就帶全家去夏威夷，」他承受這麼大壓力還能談笑風生，她是很佩服的。