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郭台銘未來不選總統？ 劉宥彤：很大機率

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
永齡基金會執行長劉宥彤今中午接受「新聞不芹菜」專訪。 圖／「新聞不芹菜」提供
永齡基金會執行長劉宥彤今中午接受「新聞不芹菜」專訪。 圖／「新聞不芹菜」提供

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗，遭指有政治目的。永齡基金會執行長劉宥彤今天還原採購過程的艱辛，並表示，絕對、壓根沒有政治目的，有政治目的的人絕對不會做這件事；至於創辦人郭台銘會不會選總統，她說，郭台銘未來「有很大機率」不會選總統，這不是他現在考慮的範圍。

劉宥彤今中午接受「新聞不芹菜」專訪表示，採購疫苗的過程，從大家不看好到最後成行，心裡只有滿滿感謝，有這樣的結果很幸運。

對於柯文哲先前曾脫口指郭台銘買疫苗有政治目的，台積電是來陪榜，劉宥彤表示，政治人物寧願做60分的好事，也不要做100分好事來承擔1分的風險。郭台銘曾說過，只要中華民國需要他，他永遠都在，在買疫苗這件事上，她認為郭台銘已經完成自己的承諾。

針對外界傳言，郭台銘與蔡總統會面時，曾有人要求郭簽署不選總統的聲明，劉宥彤說，她沒有實際參與，無法證實有沒有這件事，但她相信沒有人逼郭，如果真的有這份東西，也是他真心誠意希望這不會對採購疫苗形成阻礙。

針對民眾黨立委蔡壁如曾拋出「柯郭配」，劉宥彤說，郭台銘後來有向蔡壁如表達，這樣講不太適切，柯也出面澄清這是過度解讀；她重申，從頭到尾郭沒有表態，「其他人的表態都不是我們的表態。」

郭台銘 劉宥彤

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