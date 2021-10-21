快訊

砸毀警用電腦 松山之亂「唯一」被告 徐權判刑6月

連兩天本土+0！無死亡個案、境外2例 疫苗覆蓋率達六成五

畜產會董座林聰賢被推舉兼黨職 農委會：會婉拒

聯合報 / 記者戴永華彭宣雅／連線即時報導
林聰賢以官股代表出任中央畜產會董事長，適用公務人員行政中立法規範對象，上月底被推舉擔任民進黨宜蘭縣選舉對策委員會召集人，遭人踢爆違反行政中立。農委會今天代為發言，指林聰賢未同意擔任召集人。本報資料照
林聰賢以官股代表出任中央畜產會董事長，適用公務人員行政中立法規範對象，上月底被推舉擔任民進黨宜蘭縣選舉對策委員會召集人，遭人踢爆違反行政中立。農委會今天代為發言，指林聰賢未同意擔任召集人。本報資料照

農委會前主委林聰賢以官股代表出任中央畜產會董事長，適用公務人員行政中立法規範對象，但他上個月被推舉擔任民進黨宜蘭縣選舉對策委員會召集人，遭人踢爆違反行政中立不得兼任政黨或政治團體職務之規定，已明顯違法，必須送懲戒。

對此，記者今天致電林聰賢未接通，辦公室留言也未獲回應；農委會發言人、主秘范美玲表示，經洽畜產會董事長林聰賢了解，有關受邀擔任民進黨宜蘭縣黨部選舉對策委員會召集人乙事，林聰賢並未同意擔任；另按公務人員行政中立法的規定，林聰賢也將會婉拒擔任該職務。

民進黨宜蘭縣黨部9月29日召開選對會籌備會議，會中林聰賢原本推舉立委陳歐珀擔任選對會召集人，陳當場婉拒，並推舉林聰賢為召集人，經大家鼓掌通過。10月3日媒體報導林聰賢接掌召集人，林受訪時並未多談，也沒有說不接，僅回應選對會還在成立階段，由縣黨部發言比較妥當。

縣黨部主委陳俊宇說，選對會對明年地方大選提出選舉對策，林聰賢擔任過縣長與農委會主委，熟稔宜蘭縣政議題與選民結構，對選情有加分作用。

畜產會董座兼任黨職的消息傳出後，引起議論。宜蘭某政黨高層指出，林聰賢是以官股代表出任財團法人中央畜產會董事長，屬於公務人員行政中立法規範對象，一旦兼任黨職，明確違法，必須依公務人員行政中立法第16條規定予以懲戒。

據了解，畜產會的主管機關是農委會，董事長是由農委會從常務董事中擇一兼任，依照公務人員行政中立法第17條第9款規定：「代表政府或公股出任私法人之董事及監察人」準用本法規定。

換言之，中央畜產會董事長適用公務人員行政中立法的規範對象，同法第5條第1點規定：「公務人員得加入政黨或其他政治團體。但不得兼任政黨或其他政治團體之職務」。

民進黨宜蘭縣選舉對策委員會在上個月底推舉出召集人後，10月6日選對會召開第二次會議，討論議員選區提名額度，林聰賢也出席會議，今天記者要採訪他時，農委會代為發言表示林後來並沒有同意這職務。

陳俊宇表示，在10月6日第二次選對會之前，林聰賢告訴他婉謝擔任選對會召集人，以後「列席」就好，請黨部對於人選再做研究，目前這件事也還沒有做處理。

林聰賢 行政中立 農委會

延伸閱讀

立委批農委會建APP養蚊子 陳吉仲駁斥：傷害農漁民

高鐵宜蘭站址冒出第5、6方案 林姿妙立場未變盼速定案

立委爆農委會砸千萬開發APP 下載數卻未達一千次

保護國內產業 農委會擬調高大蒜、紅豆進口配額外關稅

相關新聞

郭台銘未來不選總統？ 劉宥彤：很大機率

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗，遭指有政治目的。永齡基金會執行長劉宥彤今天還原採購過程的艱辛，...

民眾黨雙姝PK 黃瀞瑩表態投入士林北投市議員初選

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩上午接受「Pop搶先爆主持人邱明玉專訪，針對2022選舉，黃瀞瑩表示已經參加民眾黨市議員...

穩定物料價格 蘇揆下令各部會啟動機制查誰哄抬牟利

全球原物料飆漲，台灣油價本周也漲0.8元，行政院長蘇貞昌今天上午在行政院會，針對穩定物價提示，要求副院長沈榮津，督導包含...

高鐵宜蘭選址 交通部一步錯 讓政府滿盤皆輸

高鐵宜蘭選址的爭議，已經演變為一步錯，民進黨政府滿盤皆輸的窘境。

畜產會董座林聰賢被推舉兼黨職 農委會：會婉拒

農委會前主委林聰賢以官股代表出任中央畜產會董事長，適用公務人員行政中立法規範對象，但他上個月被推舉擔任民進黨宜蘭縣選舉對...

龔明鑫、吳釗燮接連出訪 蘇貞昌：台歐關係大躍進

國發會主委龔明鑫率團，昨晚啟程中東歐考察，外交部長吳釗燮周日也將前往捷克、斯洛伐克。行政院長蘇貞昌今上午在行政院會表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。