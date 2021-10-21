畜產會董座林聰賢被推舉兼黨職 農委會：會婉拒

農委會前主委林聰賢以官股代表出任中央畜產會董事長，適用公務人員行政中立法規範對象，但他上個月被推舉擔任民進黨宜蘭縣選舉對策委員會召集人，遭人踢爆違反行政中立不得兼任政黨或政治團體職務之規定，已明顯違法，必須送懲戒。

對此，記者今天致電林聰賢未接通，辦公室留言也未獲回應；農委會發言人、主秘范美玲表示，經洽畜產會董事長林聰賢了解，有關受邀擔任民進黨宜蘭縣黨部選舉對策委員會召集人乙事，林聰賢並未同意擔任；另按公務人員行政中立法的規定，林聰賢也將會婉拒擔任該職務。

民進黨宜蘭縣黨部9月29日召開選對會籌備會議，會中林聰賢原本推舉立委陳歐珀擔任選對會召集人，陳當場婉拒，並推舉林聰賢為召集人，經大家鼓掌通過。10月3日媒體報導林聰賢接掌召集人，林受訪時並未多談，也沒有說不接，僅回應選對會還在成立階段，由縣黨部發言比較妥當。

縣黨部主委陳俊宇說，選對會對明年地方大選提出選舉對策，林聰賢擔任過縣長與農委會主委，熟稔宜蘭縣政議題與選民結構，對選情有加分作用。

畜產會董座兼任黨職的消息傳出後，引起議論。宜蘭某政黨高層指出，林聰賢是以官股代表出任財團法人中央畜產會董事長，屬於公務人員行政中立法規範對象，一旦兼任黨職，明確違法，必須依公務人員行政中立法第16條規定予以懲戒。

據了解，畜產會的主管機關是農委會，董事長是由農委會從常務董事中擇一兼任，依照公務人員行政中立法第17條第9款規定：「代表政府或公股出任私法人之董事及監察人」準用本法規定。

換言之，中央畜產會董事長適用公務人員行政中立法的規範對象，同法第5條第1點規定：「公務人員得加入政黨或其他政治團體。但不得兼任政黨或其他政治團體之職務」。

民進黨宜蘭縣選舉對策委員會在上個月底推舉出召集人後，10月6日選對會召開第二次會議，討論議員選區提名額度，林聰賢也出席會議，今天記者要採訪他時，農委會代為發言表示林後來並沒有同意這職務。

陳俊宇表示，在10月6日第二次選對會之前，林聰賢告訴他婉謝擔任選對會召集人，以後「列席」就好，請黨部對於人選再做研究，目前這件事也還沒有做處理。