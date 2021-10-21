龔明鑫、吳釗燮接連出訪 蘇貞昌：台歐關係大躍進

國發會主委龔明鑫率團，昨晚啟程中東歐考察，外交部長吳釗燮周日也將前往捷克、斯洛伐克。行政院長蘇貞昌今上午在行政院會表示，這不只是台灣與中東歐國家關係大躍進，台灣與歐洲整體關係，也持續深化。

行政院發言人羅秉成轉述蘇貞昌在院會說法。蘇貞昌說，昨天晚上國發會主委龔明鑫率團，科技部、經濟部、財政部組成的經貿考察團，前往訪問捷克、立陶宛、斯洛伐克，這周日吳釗燮也將出訪捷克、波蘭、斯洛伐克，公開發表演說。

蘇貞昌在會中說，這次代表團出訪，一方面要向中東歐表達感謝，在台灣疫情最緊繃時，援贈我國疫苗，共計85萬劑，另一方面也希望透過考察，投資、產業合作及雙邊會談可能性。非常期待代表團能滿載而歸，帶來更豐碩的合作成果，開創更多元的夥伴關係。

蘇貞昌說，近年台灣與中東歐有非常顯著進展，繼去年捷克參議院議長韋德齊訪台後，今年底前，台灣與立陶宛將互設代表處，強化兩國連結。台灣與中東歐國家互動平凡、關係深厚，除了中國觀感變化，台灣與自由民主陣營夥伴，共享普世價值，共同經歷對抗威權政府，走入民主化歷程。彼此緊密連結、相互支持。

蘇揆進一步說，不只與中東歐國家關係大為躍進，台灣與歐洲整體關係也持續深化，今天歐洲議會正在進行台灣歐盟關係合作報告表決，這也代表歐洲力挺台灣民主相當重要的哩程碑。這份報告呼籲與台灣政治關係、強化官方交流，包含歐洲經貿辦事處，以台灣觀察員身份加入組織，印太戰略展開相關組織協定談判準備等。

蘇貞昌說，歐盟副主席維斯塔格則在歐洲議會，就報告案進行辯論時特別強調，中國軍機侵入台灣領空，將持續透過外交方式向中國表達關切。另外，法國參議員李察率團訪台，除了總統頒授勳章，下月初歐洲議會也將派員訪台，交流假訊息應對和中國網路干擾，都將再次證明台灣對普世自由的價值。