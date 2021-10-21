美官員提「確保台灣不好對付」 外交部：與美共促台海和平

對於美國駐北京大使提名人伯恩斯表示，美國將基於台灣關係法協助台灣發展不對稱戰力；我外交部感謝拜登政府官員重申美國對台灣的安全承諾，並表示將與美國共促台海和平穩定。

伯恩斯（Nicholas Burns）於美東時間20日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會，不能在台灣議題上信任中國人會信守承諾，美國會關注中國大陸言行，基於台灣關係法協助台灣發展不對稱戰力，「確保台灣不好對付」。伯恩斯也提及，將持續深化美台安全合作，擴大對台灣的武器供應。

外交部發言人歐江安今指出，中國大陸對台灣的各式威脅恫嚇，已影響台海安全及區域和平穩定，並使美國政府及越來越多民主國家高度警覺；誠如伯恩斯所說，中國大陸政府在台灣議題的承諾並不可信，中方近期對台灣的挑釁行徑更加凸顯中國政權的專制本質。

歐江安表示，政府會繼續加強自我防衛能力，捍衛台灣的民主自由制度、國家安全與人民福祉；也將與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。