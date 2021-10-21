議員要求柯文哲覆誦蔡總統4堅持 黃珊珊：自有公評

蔡英文總統國慶談話發表「4個堅持」，民進黨台北市議員簡舒培昨天議會質詢，要求台北市長柯文哲重複唸出蔡英文4個堅持。柯文哲當場回嗆，「我台北市長，不需要給你當小學生教育」。台北市副市長黃珊珊今天表示，市長沒有必要回答這樣的問題，誰都不可以強迫別人去認同你認同的東西，這是台灣最重要價值，不是強迫、詆毀別人，就可以成就的價值，老百姓自有公評。

黃珊珊說，台灣是民主自由社會，言論自由及思考自由是台灣最寶貴的東西，「沒有任何人可以要求別人，一定要接受你的意見，議員有質詢的權利，但我相信，沒有一個人可以要求別人只能聽她的，不管是誰都一樣」。

黃珊珊提到，昨天質詢，議員在議場當然有其發言的自由，不過市長沒有必要回答這樣的問題，誰都不可以強迫別人，去認同你認同的東西，這是台灣最重要的價值，不是強迫別人、詆毀別人，就可以成就的價值，百姓自有公評。