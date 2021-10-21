快訊

城中城救災之後呢？專家：災害調查的建立更重要

【線民風暴／上】最高等級線民月領6位數不算多 公認最難突破銅牆鐵壁是駐台機構

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨雙姝PK 黃瀞瑩表態投入士林北投市議員初選

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副發言人黃瀞瑩。圖/報系資料照
台北市副發言人黃瀞瑩。圖/報系資料照

北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩上午接受「Pop搶先爆主持人邱明玉專訪，針對2022選舉，黃瀞瑩表示已經參加民眾黨市議員黨內初選登記，投入第一選區士林北投選舉，未來可能會與有意參選的另一位黨內同志陳思宇進行黨內初選；黃瀞瑩也透露，民眾黨在北市議員、里長的選舉，已有40、50人準備參選。

黃瀞瑩已登記黨內初選，但要先過黨內初選這一關，陳思宇是現任民眾黨立委邱臣遠國會辦公室主任，曾任台北市政府副發言人、台北市政府觀光傳播局局長，也曾在士北選過立委，恐成黨內雙姝ＰＫ戰。黃瀞瑩說，這次台北市議員、里長選舉登記，大家意願熱烈，將近有4、50人參加，競爭激烈，大家都很優秀。

黃瀞瑩說，市政這一部分，還有很多要學習，以前是接觸媒體，較少接觸民眾，但跟著副市長黃珊珊跑行程，黃珊珊當過議員，法律市政各方面比較熟，她之前當副發言人3年多，和黃珊珊跑，才接觸到地方人士。

至於民眾黨的議員初選，黃瀞瑩說，每個地方黨部有不一樣遊戲規則，有的先是表達意願，有的是要先面試，黃瀞瑩也說，當幕僚和第一線打仗不一樣，至於未來的策略，是否募款、請小編，她說，這還沒想到。

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩(右)上午接受「Pop搶先爆主持人邱明玉專訪。圖／取自直播畫面。
台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩(右)上午接受「Pop搶先爆主持人邱明玉專訪。圖／取自直播畫面。

黃瀞瑩 北市 民眾黨

延伸閱讀

公布拒加開接種量能醫院？ 北市：溝通協調為主

議員籲萬華鑽石大樓應公安稽查 黃珊珊允諾

要求柯文哲像小學生覆誦「4個堅持」 黃瀞瑩14字怒嗆簡舒培

挺黃珊珊選2022北市長？柯文哲多次堅定秒答「會」

相關新聞

綠營守得住桃園？縣市長滿意度鄭文燦大退7名 他有不能輸的壓力

有人形容他是金庸筆下的張無忌。不但武功高強，團結原本四分五裂的明教，還號令群雄，讓所有門派跟明教並肩作戰，「他不僅團結民進黨，也與在野黨合作，具備多元、尊重、包容的精神，」副總統賴清德曾經在公開場合，幾句話描繪桃園市長鄭文燦。

穩定物料價格 蘇揆下令各部會啟動機制查誰哄抬牟利

全球原物料飆漲，台灣油價本周也漲0.8元，行政院長蘇貞昌今天上午在行政院會，針對穩定物價提示，要求副院長沈榮津，督導包含...

疫苗怨柯文哲公布不配合醫院？黃珊珊：不記得有這個

中央日前公布第12輪疫苗接種量能，台北市第一階段僅開出4成量傳出北市府昨開內部會議，市長柯文哲不滿衛生局未積極跟醫院協調...

民眾黨雙姝ＰＫ 「學姐」黃瀞瑩表態投入士林北投初選

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩上午接受「Pop搶先爆主持人邱明玉專訪，針對2022選舉，黃瀞瑩表示已經參加民眾黨市議員...

外交部籲聯合國勿屈從壓力 不當解釋聯大第2758號決議

外交部發言人歐江安今指出，聯大第2758號決議只決定聯合國內有關中國代表權席次，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台...

吳釗燮月底訪斯洛伐克、捷克 不去義大利出席IPAC活動

外交部長吳釗燮將於本月底訪問斯洛伐克、捷克，並接受捷克參議長韋德齊首度頒發參議院「國際貴賓獎項」銀質獎章，但不會前往義大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。