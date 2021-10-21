民眾黨雙姝PK 黃瀞瑩表態投入士林北投市議員初選

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩上午接受「Pop搶先爆主持人邱明玉專訪，針對2022選舉，黃瀞瑩表示已經參加民眾黨市議員黨內初選登記，投入第一選區士林北投選舉，未來可能會與有意參選的另一位黨內同志陳思宇進行黨內初選；黃瀞瑩也透露，民眾黨在北市議員、里長的選舉，已有40、50人準備參選。

黃瀞瑩已登記黨內初選，但要先過黨內初選這一關，陳思宇是現任民眾黨立委邱臣遠國會辦公室主任，曾任台北市政府副發言人、台北市政府觀光傳播局局長，也曾在士北選過立委，恐成黨內雙姝ＰＫ戰。黃瀞瑩說，這次台北市議員、里長選舉登記，大家意願熱烈，將近有4、50人參加，競爭激烈，大家都很優秀。

黃瀞瑩說，市政這一部分，還有很多要學習，以前是接觸媒體，較少接觸民眾，但跟著副市長黃珊珊跑行程，黃珊珊當過議員，法律市政各方面比較熟，她之前當副發言人3年多，和黃珊珊跑，才接觸到地方人士。