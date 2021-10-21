穩定物料價格 蘇揆下令各部會啟動機制查誰哄抬牟利

全球原物料飆漲，台灣油價本周也漲0.8元，行政院長蘇貞昌今天上午在行政院會，針對穩定物價提示，要求副院長沈榮津，督導包含公平會、經濟部、農委會、交通部等各部會，啟動相關機制，不容有人藉機哄抬、藉此謀利。

行政院發言人羅秉成在今天行政院會後記者會轉述，蘇貞昌在會中說，台灣經濟11年來最好，經濟成果要與全民分享，勞工基本薪資、時薪，都要調升。

蘇貞昌在會中指出，國外因為疫情、運輸、極端氣候等因素影響，造成原物料、大宗物料價格受到波及。他特別請沈榮津督導包含公平會在內的部會啟動相關機制，查查有沒有人藉機哄抬物價。

蘇貞昌說，台灣電價不調整、油價已經有機制運作十幾年，運作良好，也有平穩做法。民生物資請農委會、經濟部，充分掌握供應，不容哄抬物價。

針對院長裁示穩定物價，是否目前已有掌握哪些民生物資供應有狀況。羅秉成回應，院長在提示穩定物價方面，主要是經濟在11年來最好，但因為國外疫情緊張，也造成對物價影響，比如鋼材物價、運輸貨櫃受到影響，都會產生連動。

羅秉成說，本來行政院就由副院長負責物價督導小組，機制一直存在、密切注意物價波動。經此，也預估今年物價漲幅，應該不會超過2％，比美、歐、韓等都低。另，電價有要調漲；油價有平穩機制，農產品蔬果供需也會平穩。至於營建物料、大宗物資影響，則透過公股事業優先提供國內，要注意也不能輕忽物價波動異常情形。

羅秉成說，對有人趁機哄抬物價，在相關機制、公平會等組則部會，應要積極查辦，讓物價平穩。