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外交部籲聯合國勿屈從壓力 不當解釋聯大第2758號決議

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／擷自外交部線上例行記者會直播
外交部發言人歐江安。圖／擷自外交部線上例行記者會直播

外交部發言人歐江安今指出，聯大第2758號決議只決定聯合國內有關中國代表權席次，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣人民；呼籲聯合國切勿一再屈從中國政府的政治壓力，不當擴張解釋聯大第2758號決議的內涵，將台灣排拒在外。

歐江安今在線上例行記者會回應媒體提問關於聯大第2758號決議將滿50年，歐江安表示，聯合國大會於1971年10月25日通過第2758號決議有其時空環境背景，該決議只決定聯合國內有關中國代表權席次問題，並未提及台灣隸屬於中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣人民。

歐江安說，遺憾的是，聯合國秘書處持續援引，且不當擴大詮釋聯大第2758號決議，附和中方論調認定「台灣是中國的一省」，做為峻拒我國國人進入聯合國場域參訪、參加會議活動，以及剝奪我國媒體採訪的依據；聯合國全面性阻礙台灣2350萬人民參與聯合國體系的做法，實已違背聯合國的憲章精神及組織成立的宗旨。

外交部重申，台灣歷經民主化過程，早已是民主國家，我國是先進民主國家的事實，也受到國際社會的廣泛肯定，只有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣2350萬人民；中華人民共和國政府沒有一天統治過台灣，自然無權在國際上代表台灣人民。

歐江安說，聯合國不斷強調，後疫情時代需要全球所有利益攸關者的共同合作；台灣有貢獻世界的決心及能力，是全球合作不可或缺的重要夥伴；聯合國應正面回應台灣人民已做好準備貢獻國際社會的殷切期待，接納台灣有意義參與聯合國及其專門機構。

歐江安並說，台灣秉持「專業、務實、有貢獻」的原則持續推動有意義參與聯合國體系，與世界各國共同合作追求全球永續共榮的發展；此為我國身為負責任國際社會成員所應善盡的國際責任，更為我國做為主權獨立國家所應享有的自然權利。

聯合國 外交部

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