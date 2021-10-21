吳釗燮月底訪斯洛伐克、捷克 不去義大利出席IPAC活動

外交部長吳釗燮將於本月底訪問斯洛伐克、捷克，並接受捷克參議長韋德齊首度頒發參議院「國際貴賓獎項」銀質獎章，但不會前往義大利出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的相關活動。

外交部發言人歐江安今在線上例行記者會宣布吳釗燮訪問歐洲行程表示，吳釗燮應斯洛伐克「全球安全智庫」（GLOBSEC）邀請，將於26日在首次舉辦台灣論壇上發表專題演講，探討主題為「疫情之後：韌性與全球經濟合作」；歐洲司長陳立國將陪同赴訪。

吳釗燮接著將轉往捷克首都布拉格訪問，接受捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）首度頒發參議院「國際貴賓獎項」銀質獎章；訪問期間，吳釗燮也將會晤布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib），另應邀參加由捷克國家科學院（Czech Academy of Science）亞非研究所及知名智庫「解析中國」（Sinopsis）共同舉辦的研討會。

歐江安指出，由於吳釗燮此次訪歐行程十分緊湊，且須配合各國防疫相關規定，因此不克親自應邀前往義大利出席「對華政策跨國議會聯盟」的相關活動，但是將設法以電話或視訊方式向IPAC聯盟的成員致意。

歐江安表示，吳釗燮與國發會主委龔明鑫率領的經貿考察團兩者行程雖未重疊，但是相互呼應，均以實際行動闡述台灣的重要戰略地位、強勁經貿實力以及捍衛民主自由決心。

歐江安說，未來在打造全球具備韌性的民主供應鏈過程，以及維護台海和平穩定的努力中，台灣都扮演關鍵角色；我方將更積極爭取國際社會的支持，並期盼強化台灣與中東歐民主國家，如：捷克、立陶宛、斯洛伐克等歐盟理念相近國家的戰略夥伴關係，共同堅守民主自由的戰略前線，守護人權法治核心價值，共創疫後經濟繁榮復甦的美好願景。

「對華政策跨國議會聯盟」18日發布新聞稿表示，將在G20羅馬峰會前召開會議，敦促各國對中國大陸政府採取更強硬立場，邀集包括吳釗燮、西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）、前香港立法會議員羅冠聰（Nathan Law）等人參與；不過新聞稿所列名單，吳釗燮名字旁標註「virtual」，代表吳將以視訊或其它虛擬方式參與。