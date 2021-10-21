稱楊文科事緩則圓一說是推託之詞 林智堅再訪新竹縣

新竹縣長楊文科與新竹市長林智堅昨天是大新竹合併議題以來首度同台，兩人在法務部於新竹巨城舉辦的活動上零互動，楊文科致詞時更暗籲林「莫忘初心，事緩則圓」，今天林智堅到訪新竹縣，受訪時回應稱楊文科所說是「讓民眾覺得是推託之詞」。

林智堅今天到訪新竹縣芎林鄉的五華工業區，參觀全球最大的復刻古董車工廠「合擎公司」，更找來新竹市的汽車零件製造業者「隆勤實業」總經理張世輪一同參訪，合擎董事長羅修賢則帶一行人從鈑金製造開始介紹。

林智堅找來竹市業者與竹縣業者，似乎象徵大新竹意味濃厚，更表示希望未來大新竹能2年一次、甚至每年都舉辦改裝車博覽會，吸引國內的民眾，甚至是全世界喜愛改裝車的愛好者都可以來大新竹。

參訪後林智堅受訪時被媒體問到，昨天與楊文科同台似乎被楊文科暗諷市政力不從心，稱「地方主政者要專心市政、莫忘初心」，林智堅今天則回應「謝謝楊縣長指教，不過從各界媒體民調可以看到，新竹市民十分肯定市府團隊的努力」。