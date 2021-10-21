快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

分身乏術 指揮中心今天停開下午記者會

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮中心今天停開記者會。本報資料照片
指揮中心今天停開記者會。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心今天中午宣布取消下午2點的例行記者會，並表示疫情說明將以新聞稿呈現。指揮中心表示，因相關官員都在立法院或另有會議，因此停開。

第1階段預約於昨天中午截止，施打時程10月22日至10月27日；第2階段則從10月25日至10月27日預約、10月28日至11月3日接種。

其中第一階段莫德納第二劑符合預約資格共62萬6911人，僅約18萬人完成預約，甚至出現造冊又重複預約，占去名額的情形。

因此指揮中心昨下午又加開時段，未能預約到疫苗的2.6萬64歲至55歲族群，於10月22日上午10時至16時，限時六小時優先預約，並於28至31日接種。

另隨國內新冠肺炎疫情趨緩，疫苗接種涵蓋率也逐步提升。學者認為全球約7成國家放寬邊境管制，台灣也應思考。不過指揮官陳時中今表示，邊境放寬要等到兩劑疫苗涵蓋率達一定比例再思考。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北市接種量能不足、施打門診遭砍？蘇巧慧：新北也遭殃

影／AZ混打莫德納 陳時中：相信下個月就有機會

放寬邊境 陳時中：2劑疫苗施打達一定比例再思考

北市槓中央「施打量有落差」 陳時中：有多配1.5倍疫苗

相關新聞

分身乏術 指揮中心今天停開下午記者會

中央流行疫情指揮中心今天中午宣布取消下午2點的例行記者會，並表示疫情說明將以新聞稿呈現。指揮中心表示，因相關官員都在立法...

放寬邊境 陳時中：2劑疫苗施打達一定比例再思考

COVID-19疫苗人口涵蓋率逐步提升，學者籲應思考疫苗施打資料與國際流通，恢復國際往來。指揮中心指揮官陳時中今天說，邊...

公衛專家：可分層放寬入境

各國防疫策略逐漸走向「與病毒共存」，有條件放寬境內及邊境管制措施，但台灣仍堅持「清零」。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙說...

今本土+0、境外+4！3例為突破性感染 1人混打AZ+BNT

國內疫情趨緩本土確診零案例，指揮中心今日宣布新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入，確診個案中無新增死亡。指揮中...

指揮中心今天下午2時記者會暫停召開 疫情說明將發新聞

國內第十二輪疫苗即將開打，但疫苗預約接種站仍就搞不定，不只六都準備的醫療量能不足，更以台北市開設的比例最低不到五成，指揮...

觀光漁船筏開放船上用餐了！嘉縣即日起放寬管制

農委會漁業署公告修正娛樂漁業漁船防疫管理措施，原則仍禁止飲食，但授權地方政府得視疫情開放飲食。嘉義縣政府經考量娛樂漁筏並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。