分身乏術 指揮中心今天停開下午記者會

中央流行疫情指揮中心今天中午宣布取消下午2點的例行記者會，並表示疫情說明將以新聞稿呈現。指揮中心表示，因相關官員都在立法院或另有會議，因此停開。

第1階段預約於昨天中午截止，施打時程10月22日至10月27日；第2階段則從10月25日至10月27日預約、10月28日至11月3日接種。

其中第一階段莫德納第二劑符合預約資格共62萬6911人，僅約18萬人完成預約，甚至出現造冊又重複預約，占去名額的情形。

因此指揮中心昨下午又加開時段，未能預約到疫苗的2.6萬64歲至55歲族群，於10月22日上午10時至16時，限時六小時優先預約，並於28至31日接種。

另隨國內新冠肺炎疫情趨緩，疫苗接種涵蓋率也逐步提升。學者認為全球約7成國家放寬邊境管制，台灣也應思考。不過指揮官陳時中今表示，邊境放寬要等到兩劑疫苗涵蓋率達一定比例再思考。

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