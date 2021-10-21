高鐵宜蘭站冒2新方案 陳歐珀：減少區段徵收範圍是共識

台灣高鐵延伸宜蘭除了原本的4個站址，又新增第5、6方案，分別是由宜蘭縣議會民進黨團提出的「宜蘭新站」案，以及交通部擬提「縣政中心以南」案。在地的民進黨立委陳歐珀今受訪時表示，「鄉親希望能夠保留更多優良農地，減少區段徵收的範圍跟面積，這是大家的共識」。

對於新方案，陳歐珀指出，宜蘭市的範圍其實很短，宜蘭市火車站到縣政中心只有4公里，在這4公里之間的工程技術去調整，「我想他們（交通部）可以克服這個問題，沒有問題」。

至於若設在宜蘭站，徵收將達上百戶，恐影響居民，陳歐珀表示，如果是宜蘭站就是用一般徵收，縣政中心站則是區段徵收，第5案及第6案也都要區段徵收，「鄉親希望能夠保留更多優良農地，減少區段徵收的範圍跟面積，這是大家的共識。」

陳歐珀也強調，對於高鐵選址，個人沒有希望不希望、贊成不贊成，「我是民意代表，我就尊重專業、順應民意」。