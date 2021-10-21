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逼柯文哲複誦4個堅持 謝立功轟簡舒培角色錯亂

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自台灣民眾黨臉書直播
圖／取自台灣民眾黨臉書直播

蔡英文總統國慶談話發表「4個堅持」，民進黨台北市議員簡舒培昨質詢時，要求台北市長柯文哲重複唸出蔡英文4個堅持。民眾黨秘書長謝立功今天舉行記者會抨擊，簡舒培利用議會殿堂、議員角色，卻在做黨發言人工作，是不是角色錯亂？

謝立功指出，簡舒培昨天在議會這種反民主、反言論自由的做法，民眾黨要予以譴責。台北市議會規則有規定議員可強迫市長如何回答嗎？一定要依照議員要求以複誦方式回答嗎？

謝立功說，民眾黨已多次聲明，認同蔡英文總統的4個堅持，為何還要在議會複誦才算認同？難道要擺脫中共同路人就要覆誦模式，乾脆發給人民背誦，更能貫徹總統旨意，是在搞文革嗎？這種方式民眾黨恕不奉陪。

謝立功說，蔡總統2016年就任時曾說，她當總統一天，沒有人需要為他的認同道歉，這句話還算數嗎？人民的言論自由乃憲法所保障，怎能強迫他人認同，民進黨空有民主進步之名，實則既不民主也不再進步，昨天正好讓全台灣民眾看清楚民進黨的真面目。

民眾黨發言人楊寶楨質疑，民眾黨昨已發出強烈聲明，民進黨內上下卻全部噤聲，難道是默許簡舒培的行為？台灣現在是新威權復辟嗎？民進黨還對得起那些創黨元老嗎？

謝立功表示，請蔡英文總統管管自己的黨員，別以為伶牙俐齒就占便宜，只會自曝其短自食惡果，台灣不需要這種拍馬屁的文化。

謝立功 簡舒培 柯文哲

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