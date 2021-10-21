慶華僑節　朱立倫：全球華僑支持才有自由富強中華民國

今天是華僑節，國民黨主席朱立倫上午在臉書緬懷表示，中華民國因全球華僑支持國父孫中山的民主革命而得以誕生，若沒有全球華僑的鼎力支持，就不可能有今日自由富強的中華民國、不可能有今日全球華人嚮往的民主燈塔。

朱立倫說，台灣這座燈塔，正是由全國2300萬人，與全世界心向中華民國、支持台灣的僑胞社群所共同點亮；胸懷世界，連結海外社群，一起團結壯大台灣、守護中華民國，願與全世界的僑胞朋友們一起努力。

朱立倫表示，今天是一個感謝僑胞朋友對國家貢獻的日子，也是重新串起中華民國光榮歷史、展望台灣繼續作為全球華人社群樞紐的重要節慶；僑胞們離家鄉最遠，但他們對國家的愛，卻比誰都還要深厚。

朱立倫也提到，華僑節讓他想起在美國紐約求學時，每當行經位於曼哈頓南邊華埠，在異鄉見到熟悉的正體字招牌，與象徵故鄉的青天白日滿地紅國旗旗海，心裏總是萬分感動。